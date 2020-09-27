Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev: ”Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi”

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DHA

Ermenistan, Azerbaycan mevzilerini ve sivil yerleşim yerlerini bir kez daha hedef aldı. Saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

Ermenistan-Azerbaycan hattında gelirim tırmanıyor. Cephe hattında sıcak çatışma yaşanırken, Ermenistan tarafından Azerbaycan sınırındaki Terter’in Gapanlı, Ağdam’ın Çıraklı ve Orta Garvand, Fuzuli’nin Alhanlı ve Şükürbeyli, Cebrayıl’ın Çocuk Mercanlı köylerine yapılan saldırıda evlerine havan topu mermileri isabet eden Azerbaycan vatandaşlarına ait yeni görüntüler yayınlandı.

Ermeni güçlerinin, Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açması sonucu bir çok sivil yaralanırken, bir çok ev de kullanılamaz hale geldi.

“ERMENİLER İNSANLIK VE SAVAŞ SUÇU İŞLEDİ

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev yaptığı açıklamada, “Ermenistan sivillere ve yerleşim yerlerine yaptığı saldırıları gözler önüne serildi. Ermeniler insanlık ve savaş suçu işledi” dedi.

https://www.star.com.tr/guncel/azerbaycan-cumhurbaskani-yardimcisi-hikmet-hajiyev-ermeniler-insanlik-ve-savas-sucu-isledi-haber-1575832/