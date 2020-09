Armenian PM says opponent launched offensive in Artsakh direction

The opponent launched an offensive in the direction of Artsakh, Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan wrote on his Facebook page.

“Dear proud citizens of Armenia, proud citizens of Artsakh and Diaspora. The opponent launched an offensive in the direction of Artsakh. The Defense Army successfully resists the attack. Information will be provided as needed. I urge you to trust only official sources,” Pashinyan wrote in particular.

Սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Արցախի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, Սփյուռքի հպարտ… Posted by Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան on Saturday, September 26, 2020

