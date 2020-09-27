Anadolu Ajansı, Azerbaycan sınır bölgesinde komik bir ‘tiyatro sahneledi’

Türkiye devlet haber ajansı ‘Anadolu’ Karabağ-Azerbaycan çatışmalarına dair bir provokasyon video yayınladı. Azerbaycan’ın sınır bölgesinde çekildiğini iddia edilen videoda o bölgede bulunan ve çalışan Türk gazeteciler Ermeni güçleri tarafından açılan ateşten dolayı derhal arabaya binip kaçıyorlarmış.

Halbuki videoyu izledikten sonra net bir şekilde anlaşılıyor ki köylüler kendi günlük işleriyle rahat uğraşıyorlar ve köye doğru herhangi bir ateş açma olayı yoktur.

Bu saçma tiyatronun en komik sahnesi ise arabaya binen gazetecilerin sözde sığınakta bulunan iş arkadaşına ses verip onu arabaya alma anıdır. İş arkadaşları otobüs durağının arkasından çıkıp koşarak arabaya doğru geliyor, fakat o sırada yerli bir kadının çok rahat durakta otobüs beklediği açık bir şekilde görünüyor.

Videoda başka kareler de bunun tamamen sahte bir uydurma olduğunu apaçık gösteriyorlar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/27/Anadolu-Ajansı-Azerbaycan/193473