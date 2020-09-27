AGİT Dönem Başkanı Rama’dan Azerbaycan ve Ermenistan’a derhal ateşkes çağrısı

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Dönem Başkanı, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Erivan ve Bakü’ye Dağlık Karabağ’da derhal ateşkes sağlama çağrısı yaptı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yeniden alevlenen çatışmalara ilişkin açıklama yapan Rama, “Çatışan tüm taraflara, kayıp sayısı artmadan derhal ateşkes sağlama çağrısı yapıyorum” dedi.

AGİT Minsk Grubu’nun sahada istikrarı sağlamaya yönelik çabalarına tam destek verdiğinin altını çizen Rama, krizden çıkışın tek yolunun müzakereler yoluyla ulaşılacak barışçıl çözüm olduğu kaydetti.

Rama, ölenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini iletti.

https://tr.sputniknews.com/avrupa/202009271042922958-agit-donem-baskani-ramadan-azerbaycan-ve-ermenistana-derhal-ateskes-cagrisi/