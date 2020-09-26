Ankara’da Bulunan Kiliseler

Tarihi yapı ve özelliklere sahip olan Ankara ilinde birçok kilise bulunur. Farklı semtlerde yer alan kiliseler ibadet için hala kullanılmaktadır. Genellikle pazar günleri ayin yapılan kiliselerde ayinlerin saatleri değişebilmektedir. Ankara’da daha önce yok olup giden Bizans’tan kalma Aziz Klemens kilisesi bulunuyordu.

Elif Duman

Tarihi yapı ve özelliklere sahip olan Ankara ilinde birçok kilise bulunur. Farklı semtlerde yer alan kiliseler ibadet için hala kullanılmaktadır. Genellikle pazar günleri ayin yapılan kiliselerde ayinlerin saatleri değişebilmektedir. Ankara’da daha önce yok olup giden Bizans’tan kalma Aziz Klemens kilisesi bulunuyordu. Şehrin en eski ve en ünlü kilisesi olan yapı Bizans döneminden kalmıştı. Çevresi binalarla sarılan ve aşağıda kalarak harabeye dönüşen kilise artık tanınamayacak hale geldi.

Ankara birçok medeniyetin geçtiği bir coğrafyada bulunmasından ve tarihi özelliklere sahip olmasından dolayı birden fazla kiliseyi ünyesinde bulunduran bir ildir. Ankara’nın farklı semtlerinde 6 tane kilise vardır. Ankara ilinin içinde bulunan bu kiliseler farklı Hristiyanlığın farklı mezheplerine hitap etmektedir. Turistik gezilerde de uğrak yeri olan kiliselerin içinde en iyi bakımı yapılan Aziz Tereza Kilisesi’dir. Ünlü hikayesi ile de biline Tereza adına inşa edilen kilise Ankara ilinde en çok gidilen kiliselerden biridir.

Ankara Ulus’ta bulunan Aziz Tereza Kilisesi’nde pazar günleri ayin yapılmaktadır. Pazar günleri saat 11.30’da yapılan Azi Tereza bir Katolik kilisesidir. Bir Ruhun Öyküsü isimli otobiyografisi ile bilinen Rahibe Tereza için inşa edilen kilise bugün hala Ankarailinde ibadethane olarak kullanılmaktadır.

Çankaya‘da bulunan bir Katolik kilisesidir. İsa’nın dirildiği gün olan pazarları saat 10.00’da Türkçe ayin yapılmaktadır. Türkiye’de birçok Meryem Ana kilisesi bulunmaktadır.

Çankaya’da İngiltere Büyükelçiliği içinde bulunan Anglikan kilisesidir. Pazar günleri saat 11.00’da İngilizve ayin yapılır. Büyükelçiliğin içinde bulunan kilise sadece turistik amaçla kullanılmadığı için İngilizce ibadet yapılmaktadır.

Ankara Ulus’da bulunan cemiyet, Ankara’da bulunan tek Musevi Cemiyeti’dir. Musevi cemiyetinin çok eskilerden kalan bu ibadethanesi taş yapıda, geniş bir avluya sahiptir.

Ankara ili Çankaya ilçesinde bulunan Ortodoks kilisesi Yunanistan Büyükelçiliği içinde bulunur.

Üç büyük mezhepten birinin ibadethanesi Ankara Çankaya’da bulunur.

https://haberlerankara.com/foto/5512172/ankarada-bulunan-kiliseler?6