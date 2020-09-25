(Video) HDP’li Garo Paylan: Algı operasyonlarına karşı dimdik durmalıyız, asla diz çökmeyeceğiz

25 Eylül 2020 Cuma

Zeynel Lüle’nin sunduğu Gün Ortası’nın bugünkü konuğu, HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan oldu.

Paylan, 7 ilde HDP’lilere ve muhaliflere yönelik yapılan operasyonları yorumladı.

Paylan, “İktidarın 6 yıldır yürütmeye çalıştığı bu oyunu, tecrit planını durdurmalıyız. Saray’ın savcılarının yaptığı operasyonlara, Saray’ın basın aygıtının yaptığı operasyonlara, algı operasyonlarına karşı dimdik durmalıyız. HDP olarak bu operasyonlara 6 yıldır dimdik duruyoruz ve asla diz çökmeyeceğiz” dedi.

https://tele1.com.tr/hdpli-garo-paylan-algi-operasyonlarina-karsi-dimdik-durmaliyiz-asla-diz-cokmeyecegiz-230797/