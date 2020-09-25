Türkiye’nin tutkularını dizginlemek – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye’nin tutkularını dizginlemek gerekiyor. Lübnanlı Ermeni’nin gözlemleri

Ortadoğu Ermeni Milli Komitesi Başkanı Vera Yakubyan, “Armenpress” ile yaptığı görüşmede, Ortadoğu’daki gelişmeleri dikkate alan Ermenistan’ın, kendi çıkarlarını geliştirmek ve Türkiye-Azerbaycan anti-propagandasına karşı koymak için Arap dünyasıyla aktif olarak çalışması gerektiğini belirtti.

“Genel olarak, Arap dünyasıyla daha yakın ilişkiler açısından, Ermenistan’ın gecikmiş olduğunu söyleyebilirim.

Bunun yıllar önce yapılması gerekiyordu, özellikle de bunun için verimli bir zemin, yani o ülkelerdeki Ermeni toplulukları varken.

Bugün, Ermenistan, Arap dünyası ile çeşitli alanlarda bağlarını her zamankinden daha fazla güçlendirmeli ve Azerbaycan-Türkiye anti-propagandasını dengelemelidir”,- dedi Vera Yakubyan.

Bugün Ermenistan’ın bu açıdan hiçbir engelinin olmadığını vurgulayan Vera Yakubyan, bu bağlamda Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan’ın üst düzey yetkililerle görüştüğü Mısır’a son ziyaretini vurguladı.

Bu ziyaretler ve toplantılar Arap basınında olumlu bir şekilde yer aldı.

“Ermenistan’ın bölgede yeni şekillenen bu cephelerde yerini alması, aktif siyasi ilişkiler yoluyla başlıca Arap cepheleriyle yakın ilişkiler kurabilmesi, böylece Türkiye ve Azerbaycan’ın anti-propagandasını dengeleyebilmesi gerektiğini düşünüyorum”,- dedi.

Özellikle de Azerbaycan ve Türkiye tarafından sürdürülen anti propagandanın, zaman-zaman farklı tezahürler alarak sürdüğünden dolayı.

Şu anda bile Azerbaycan basını, Ermenistan’ın, Azerbaycan’a saldırılar düzenlemek amacıyla Kürtlerle işbirliği içinde paralı askerler getirdiği bilgisini yaymaktadır.

Vera Yakubyan’a göre, aslında böyle bir adım, uluslararası toplumun dikkatini Türkiye’nin, Suriye’den Azerbaycan ve Libya’ya çok sayıda terörist getirmek için iyi organize edilmiş bir çalışma yürüttüğü bilgisinden uzaklaştırmaya yönelik bir girişimdir.

“Türkiye, yayılmacı emelleri bağlamında Ortadoğu ve Doğu Akdeniz’e doğru ilerliyor.

Türkiye, bölgeyi istikrarsızlaştırmak ve rakiplerini tali çatışmalarla oyalamak için her türlü yola başvuruyor.

Bu şekilde, uluslararası toplumun dikkatini gerçek niyetlerinden saptırmak için çeşitli yöntemler kullanmaktadır”,- dedi Vera Yakubyan.

Yakubyan, Türkiye’nin yayılmacı emellerini dizginlemek açısından Mısır, Yunanistan, Kıbrıs, Ürdün, İtalya ve İsrail tarafından bölgesel bir gaz ölçütü oluşturma girişimine işaret etti.

Bu, bu ülkelerin Türkiye’nin yayılmacılığını dizginlemek için Türk karşıtı bir cephe hazırladıkları anlamına geliyor.

Ermenistan Kamu Radyosu