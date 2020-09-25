Türkiye-Azerbaycan bilgi manipülasyonları – Ermenistan Kamu Radyosu

Türkiye-Azerbaycan bilgi manipülasyonlarına, nasıl karşı koyulur? Profesyonel görüş

Artsakh Cumhurbaşkanı’nın uluslararası ilişkiler danışmanı Nelli Bağdasaryan, “Sputnik Armenia”ya, Azerbaycan tarafından yayılan, Artsakh Cumhuriyeti’nde Kürt militanların konuşlandırıldığı hakkındaki bilgilere değindi.

Artsakh Uluslararası İlişkiler Danışmanı Nelli Bağdasaryan’a göre, bu bilgilerle bağlantılı olarak Türkiye’nin Kürt, özellikle de PKK faktörünü kullanarak, Ermenistan’ı işgal için zemin hazırladığını söylemek gerekiyor.

Bu ise, Türkiye’nin önce Kürt faktörünü öne sürdükten sonra Suriye ve Irak’ta harekete geçerek, belirli bölgeleri vurduğu senaryonun aynısıdır.

“Ermenistan’ın işgalinin açıklaması şu olmalı, PKK Türkiye’de terör örgütü ilan edildiğinden, bu Türkiye sınırları için bir tehdittir, bu nedenle Türkiye söz konusu örgütü vurmak için kendini garantiye alacaktır.

Aslında, Türkiye-Azerbaycan medya platformunun ilk adımı çalışıyor, ardından senaryo, bilgi manipülasyonları alanında detaylandırılıyor, çünkü yukarıda belirtilen bilgiler Mısır haber sitelerinde sanki PKK militanları Suriye ve İran bölgesi üzerinden Ermenistan’a geçiyormuş gibi dolaşıma sokulmaktadır. Bu bilgi daha sonra Rus basınında yayınlandı”,- dedi Bağdasaryan, “Sputnik Armenia” ile yaptığı söyleşide.

Bağdasaryan’a göre ortak bir Türk-Azerbaycan bloğu oluşturma girişiminde bulunulmaktadır.

Türkiye’nin, temas hattında hayatını kaybeden Azerbaycan askerleri konusunu önce savunma bakanlığı, sonra da dışişleri bakanı düzeyinde çeşitli şekillerde ele alması tesadüf değil.

“Bu bilginin İran tarafından da çürütülmesi gerektiğini düşünüyorum, çünkü Türkler Kürt militanların hareketleriyle bağlantılı olarak o ülkenin adını da anmaktadır, bu da yabancı paralı askerlerin belirli bir devlet yoluyla üçüncü bir ülkeye geçebileceği yönünde açık bir suçlamadır”,- dedi Artsakh Uluslararası İlişkiler Başkanı Danışmanı.

Türkiye’nin de Suriye’den Azerbaycan’a paralı asker taşıdığı bilgisine değinen Bağdasaryan, 1991-94’te de paralı asker kullanan Azerbaycan için bu konunun ne kadar hassas olduğunu gösterdiğini vurguladı.

“Aliyev 50.000 gönüllüye sahip olduğunu, ordularının güçlü olduğunu söylüyorsa, o zaman Azeri bir subayın maaşı 600-700 dolarken, neden Suriye’den her birine 4.000 dolar ödenmesi gereken paralı asker toplamakla ilgileniyor?

Başka bir deyişle bu, Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin siyasi elitlerden hesap sorması gereken bir konudur”,- dedi Bağdasaryan.

Ona göre, Azerbaycan’ın yaydığı herhangi bir yalan bilgi kesinlikle reddedilmelidir, Ermeni silahlı kuvvetleri ise, paralı askerlerin yardımı olmadan kendi sınırlarını kendi başına savunabilecek kadar güçlüdür.

Ermenistan Kamu Radyosu