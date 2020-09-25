Tüm soykırımlar önlenebilirdi – Ermenistan Kamu Radyosu

Zohrab Mnatsakanyan: Tüm soykırımlar önlenebilirdi.

Ermenistan Dışişler Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan 12. Savunma Sorumluluğu Bakanlar Toplantısı’nda bir konuşma yaptı.

Zohrab Mnatsakanyan konuşmasında özellikle şunları söyledi.

“BM İnsan Hakları Konseyi’nin bir üyesi olarak Ermenistan, soykırımı önlemeye ve BM Soykırımı Önleme Sorumluluk Bürosu’nu güçlendirmeye yönelik küresel çabalara katkıda bulunmayı bir öncelik haline getirdi.

Ofisin sürdürülebilir ve verimli çalışması, günümüzde en öncelikli konu olmaya devam etmektedir.

Ermenistan, 2015 yılında, 9 Aralık’ı Uluslararası Soykırım Kurbanlarını ve Onurunu Anma ve Suçu Önleme Günü olarak belirlemek için küresel bir çabaya öncülük etti.

Böylelikle, önleme gündemine yönelik kolektif çabalarımızı geliştirmek ve katkıda bulunmak için ortaklaşa ek bir platform oluşturduk.

Kitlesel zulümlere yol açabilecek erken önleme sinyallerini belirlemek ve ele almak için hem ulusal, bölgesel, hem de uluslararası düzeylerde kapasiteyi güçlendirme ihtiyacını sürekli olarak vurguladık.

Soykırımı ve diğer zulümleri erken aşamalarda önleme gereğini de vurguladık.

Ermeni Soykırımı, Yahudi Soykırımı, Ruanda Soykırımı veya diğer zulümler, tüm soykırımlar önlenebilirdi.

Nefretin yayılması, hoşgörüsüzlük, aşırılık, savaş propagandası, ırksal, ulusal, etnik, dini ve diğer azınlık ayrımcılığının yanı sıra sivil nüfusa yönelik saldırılar, dünyanın farklı yerlerinde mevcut gerçekliği şekillendirmeye devam etmektedir.

Uluslararası toplum, BM ve üye devletler, bu konulara zamanında ve kararlı bir şekilde yanıt vermeye henüz hazır değiller.

Uluslararası toplumun, geçmiş soykırımların reddi ve gerekçelendirilmesi de dâhil olmak üzere tehditleri görmezden gelmesi, bazı politikacıların kurbanlara geçmişin “derslerini” anımsatmak için saldırgan, bir dil kullanmaları büyük bir endişe kaynağı olup, bu durum son derece rahatsız edicidir.

Muhtemel suçlular, medeni dünyanın normlarının bu tür barbarca ihlaller konusundaki sessizliğini, cinayet için bir bahane olarak yorumlamaktadır.

Toplu suçların önlenmesi hepimizin paylaştığı bir sorumluluktur, küresel önleme gündeminin ilerlemesine aktif olarak katkıda bulunmak için çabalarımıza devam edeceğiz.”

Ermenistan Kamu Radyosu