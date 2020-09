Patrick Devedjian : une journée d’hommage émouvante

Six mois après la disparition du président du département des Hauts-de-Seine, de nombreuses personnalités politiques ont participé à la journée d’hommage organisée par le département.

Par Emmanuel Galiero et Marion Mourgue

Six mois après la disparition de Patrick Devedjian, emporté brutalement par le Covid fin mars, le département des Hauts-de-Seine, dont il était président, lui a rendu un hommage appuyé, vendredi. Au cours de cette longue journée du souvenir, de nombreuses personnalités politiques ont tenu à être présentes pour saluer une figure estimée de la droite.

Beaucoup d’entre elles se sont retrouvées dès 10h30 en la cathédrale de Nanterre. On a pu apercevoir notamment Nicolas Sarkozy, François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Jean-François Copé, Valérie Pécresse, Dominique Bussereau, Pierre Bédier… et le directeur de cabinet d’Emmanuel Macron, Patrick Strzoda.

Durant la messe, célébrée selon le rite arménien en présence d’une chorale arménienne, avec une lecture du même évangile que celui qui avait été choisi pour Jacques Chirac (évangile de Jésus-Christ selon Matthieu), son épouse et deux des quatre fils de Patrick Devedjian ont pris la parole.

Un homme de culture

À 14h, un hommage sur le parvis de la Défense était également rendu suivi, à 16h, de la signature symbolique d’une donation de Pierre Rosenberg, liée au dernier projet culturel de l’ex-président de la collectivité, la création du musée Grand-Siècle à Saint-Cloud, au sein de la caserne Sully.

Enfin, le dernier point fort de cette journée était prévu à la Seine Musicale. Ce lieu de spectacle situé sur la pointe aval de l’île Seguin à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine, fut l’un des grands projets de Patrick Devedjian. Le site fut réalisé dans le cadre d’un contrat de partenariat signé en juillet 2013 entre le conseil général et le groupement Tempo île Seguin. Le président Devedjian y posa la première pierre le 5 juillet 2014. Et vendredi, les invités ont découvert que l’auditorium porterait désormais son nom.

Là, en présence de Georges Siffredi, successeur de Patrick Devedjian à la tête du département, on attendait Edouard Philippe, Pierre Bédier, Gérard Longuet, Jean-Louis Bourlanges, Catherine Pégard ainsi que de nombreux élus franciliens et des Hauts-de-Seine. À cause de l’actualité des attaques à l’arme blanche dans le XIe arrondissent, la maire de Paris Anne Hidalgo a été contrainte d’annuler sa présence.

Pour saluer l’œuvre de l’homme politique mort à 75 ans, les organisateurs ont mobilisé une série de témoignages émouvants, l’Insula Orchestra Laurence Equilbey, l’Académie musicale Philippe Jaroussky et la Maîtrise des Hauts-de-Seine. Sur le carton d’invitation, les invités – parmi lesquels le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal et la ministre de la Culture, Roselyne Bachelot – ont découvert une photographie de l’élu. Il apparaît souriant, avec une réflexion politique rappelant l’une de ses convictions, comme un message adressé aux nouvelles générations. «La culture change les mentalités, construit la cohésion sociale, élève les esprits et les réunit».

