İran Cumhurbaşkanı Ermenistan’ın Bağımsızlık bayramını tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a Bağımsızlık günü vesilesiyle tebrik mesajı gönderdi. Ermenistan Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının 29’unucu yıldönümünü tebrik eden İran Cumhurbaşkanı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan Ulusal bayramı vesilesiyle sizi en sıcak tebriklerimi iletiyorum.

Şüphesiz, iki halkların kültürel ve toplumsal ortaklıkları, iki taraflı dostluk bağlantıları ilişkilerimizin gelişmesi ve derinleşmesi için uygun şartlar sağlıyorlar.”

Hasan Ruhani mesajda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’a sağlık ve başarılar, Ermeni halkına ise refah diledi.

ERMENİ HABER AJANSI