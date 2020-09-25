Ermeni toplumuna yönelik nefret suçu – Ermenistan Kamu Radyosu

San Francisco polisi Ermeni toplumuna yönelik olayı nefret suçu olarak araştırmaktadır

“San Francisco Chronicle” gazetesinin bildirdiğine göre, San Francisco Ermeni Kilisesi’ndeki son yangın, polisin son iki ayda kentteki Ermeni cemaatini ilgilendiren ve San Francisco polisi tarafından nefret suçu olarak araştırılan üç olaydan biridir.

San Francisco polisi, kundaklama araştırma grubu, Laurel Heights’taki St. Gregory Ermeni Apostolik Kilisesi yakınlarındaki bir cemaat ofisindeki yangını ve Parkmersed bölgesindeki bir Ermeni okuluyla ilgili diğer iki olayı, nefret suçu olarak araştırmaktadır.

Yangından iki gün sonra, 19 Eylül’de, polis okulun dışında ateşli silahlar kullanıldığına dair bir raporu aldı ve bir sokak tabelasında kurşun izleri buldu.

Temmuz ayında da okul duvarlarında nefret dolu duvar yazıları belirdi.

Ermeni karşıtı suçlar dizisi, bölgedeki birleşik Ermeni cemaatinde derin endişelere neden olmaktadır.

Vali Gavin Newsom, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Kongre üyeleri Adam Schiff ve Zeki Speyer’in de dâhil olduğu hükümet yetkilileri, Ermeni toplumuna yönelik son şiddeti kınadı.

San Francisco Bölge Savcısı Cesa Budin, olayı “korkunç bir korkaklık ve suç davranışı” olarak nitelendirdi.

Geçen haftaki yangın Pazar okulu sınıflarını, kütüphaneyi, konferans salonlarını ve kilise ofislerini tahrip etti.

Bu ve diğer olaylarla ilgili olarak henüz herhangi bir tutuklama yapılmadı.

Emniyet Müdürlüğü, Ermeni kiliseleri, okulları ve Ermeni Soykırım Anıtı Haçkarı yakınlarında gece devriyesi düzenleyerek güvenliği artırdı.

Ermeni vakıf yönetim kurulu üyesi Abraham Panosyan, Ermeni Kültür Vakfı’nın, olaylara karışanların tutuklanmasına ve cezalandırılmasına yol açan bilgileri sağlayan herkese 25.000 dolarlık bir ödül teklif ettiğini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu