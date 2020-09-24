Son dakika haberi: (Havadan fotoğraflarla) Büyükada’daki Aya Yorgi Kilisesi’ne tırmanışa koronavirüs engeli

Son dakika gündem haberi… Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA )HER yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde ziyaretçi akınına uğrayan Büyükada’daki Aya Yorgi Kilisesi’nde bugün, sessizlik hakimdi.

Beyza Nur GÜLER-Ali AKSOYER-Kubilay ÖZEV/İSTANBUL,(DHA )HER yıl 23 Nisan ve 24 Eylül tarihlerinde ziyaretçi akınına uğrayan Büyükada‘daki Aya Yorgi Kilisesi‘nde bugün, sessizlik hakimdi. Kiliseye ulaşmak için vatandaşların tırmandığı Azap Yokuşu ve Aya Yorgi Kilisesi, havadan da fotoğraflandı.

Dileklerinin gerçekleşmesini isteyen kimi vatandaşlar, ‘Azap Yokuşu’nun başındaki ağaca ip bağlayarak, 202 metre yüksekliğindeki tepede bulunan Aya Yorgi Kilisesi’ne ulaşmaya çalışıyor. İnanışa göre yokuş boyunca bağlanan ipi koparmadan kiliseye ulaştıranların dileklerinin kabul olduğu düşünülüyor. Bazı vatandaşlar ise Yokuş boyunca bulunan ağaçlara çaput bağlayarak para, aşk, sağlık, iş diliyor. Bu yıl pandemi nedeniyle 23 Nisan’da ziyarete kapalı olan Aya Yorgi Kilisesi, bugün ziyaretçi kabul etti. Ancak önceki yıllarda vatandaşların kalabalık dolayısıyla güçlükle ilerlediği Azap Yokuşu’nda, sakinlik hakimdi. Kilise çevresi ve yokuş, havadan da fotoğraflandı.

“EN BÜYÜK DİLEĞİM KORONA İLLETİNDEN KURTULMAMIZ”

Bostancı’dan dilek dilemek için Büyükada’ya gelen Figen Çelik, “Allah dualarımızı kabul etsin. En başta bu hastalıktan kurtulmayı diledim. Çocuklarım için, ülkemizin huzuru için dilek diledim. Burada kuyruk olurdu, zor gelirdik, izdiham çok fazla olurdu. Ama tabii sorun büyük, o yüzden azalmalar olmuş tabii. En büyük dileğim korona illetinden kurtulmamız” şeklinde konuştu.

ÖNCEKİ YILLARA GÖRE GELEN ÇOK AZ Azap Yokuşu’nu tırmanan bir başka vatandaş ise, “Aya Yorgi’ye her yıl geliriz. 23 Nisan’da yasaktan dolayı gelememiştik. 24 Eylül’de tekrar geldik, bu yokuşu çıktık ve dileklerimizi sunduk. İnşallah kabul olur diyoruz. İnşallah ülkemize de sağlıklı, koronasız günler diledik. Önceki yıllara göre gelen çok çok az” ifadelerini kullandı.Daha önce burada tuttuğu dileklerin gerçekleştiğini ve bu yüzden yeniden geldiklerini dile getiren Yüksel Ak, “Geçen sene 23 Nisan’da daha doluydu. Bugün boş, büyük ihtimalle pandemi yüzünden. Ben ailemin, çocuklarımın, dünyaya yaşayan tüm iyi insanların mutlu olması için dilek tuttum” dedi.

“KORONAVİRÜSTEN DOLAYI İŞLER DURGUN”

Azap Yokuşu’nun başında mum ve dilek objeleri satan bir esnaf da şöyle konuştu: “Koronodan dolayı işler bu sene durgun. Her sene buralar dolar, yürümeye yer bulamazdınız.”

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali AKSOYER

https://www.haberler.com/havadan-goruntulerle-buyukada-daki-aya-yorgi-13623977-haberi/