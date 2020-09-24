PATRİK HOVHANNES GOLOD KOLEKSİYONU’NDA YENİ MADALYALAR

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 24 Eylül 2020, Perşembe, saat 11.00’de Patrikhane’de Mari Madlen Balyan’ı kabul etti. Saygıdeğer konuğa Dr. Armenak Medzaduryan ve Aznif Medzaduryan refakat etmekteydi. Kabulde Patriklik Genel Sekreteri Başrahip Tatul Anuşyan da hazır bulundu.

Ünlü Balyan ailesinin bir ferdi olan Mari Madlen Balyan, Sarkis Balyan’ın torunudur. Kendisi, büyük babası Sarkis Balyan’ın madalyalarını ve tablosunu Patrikliğin Patrik Hovhannes Golod Koleksiyonu’na teslim etmeyi arzulamıştı. Saygıdeğer konuk, ilk olarak kendisini Patrikhane’de kabul ettiği için Patrik Hazretleri’ne teşekkür etti. Sohbet esnasında, tarihi değer arz eden ailevi hatırlarını da paylaştı. Büyük babasının Büyükelçi olarak hizmet ettiğini ve takdire şayan hizmet verdiği için madalyalara nail olduğunu belirtti.

Patrik Hazretleri, Mari Madlen Balyan’ın ziyaretini memnuniyetle karşıladı ve kıymetli bu girişimi takdir etti. Balyan Ailesi, yaptığı yapıtlarla gerek yerli gerek yabancı çevrelerde hep takdirle anılmaktaydı. Ailenin marifetli üyelerinden Sarkis Balyan’dan ulaşan madalyalar, kültürel değere sahiplerdi. Patrik Hazretleri, nazik bir düşünce sonucunda, madalyaları Patriklik Makamı’na teslim eden sayın konuğa teşekkür etti. Kendisinin de arzuladığı gibi, bu madalyalar artık cemaatimizin ruhani merkezinde saklanacak ve ziyaretçilerin gösterimine sunulacaktı. Patrik Hazretleri, bu kıymetli madalyalara gereken önemin verileceğinin ve en iyi şekilde saklanacağının teminatını verdi. Sözlerinin sonunda, saygıdeğer konuğa sağlık ve esenlik diledi.

Konuklar, daha sonra, Diyakos Vağarşag Seropyan önderliğinde Patriklik Golod Koleksiyonu’nu da ziyaret ettiler.

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