Kilikya Ermeni Katolikosu Ermeni Soykırımı yetimlerinin ‘Aram Bezikyan’ müzesini ziyaret etti

23 Eylül tarihinde Kilikya Ermeni Katolikosu 1. Aram artık gelenek haline gelen bir ziyaret gerçekleştirdi. Sabah saatlerinde Katolikos 1. Arama Ermeni Soykırımı yetimlerinin ‘Aram Bezikyan’ müzesni gezdi ve Covid-19 yeni tip koronavirüs pandemisine rağmen müzenin hem Ermeni hem de yanacı ziyaretçiler için açık olduğunu öğrendi.

Kilikya Ermeni Katolikosu 1.Aram müzenin anı nefterinde not yazdı. Yazdığı notta Ermeni ruhani önder şu ifadelere yer verdi:

“Bu müzeyi ziyaret eden Ermeni gözyaşları gözlerinde girer müzeye, fakat dışarı çıkarken talepkar iradesini yenileyerek çıkar. Müzeyi ziyaret eden yabancılar ise Ermeni halkının adil davasına kendi dayanışmasını ifade eder.”

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/24/Kilikya-Ermeni-Katolikosu-Ermeni-Soykırımı/193247