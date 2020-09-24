Kars’ta 6 köy Validen yardım bekliyor

Kars’ta Ermenistan sınır bölgesinde ki baraj sularında geçimini balıkçılıkla sağlayan 6 köy halkı Ermenistan’a uygulanmayan fakat Türkiye’ye uygulanan ticari balık yasağına isyan etti.

Volkan KARABAĞ

Türkiye – Ermenistan sınırında bulunan Arpaçay Barajında geçmişte ticari balıkçılık yapan Merkez’e bağlı Büyük Aküzüm, Yalçınlar, Yılanlı ile Akyaka’ya bağlı Aslanhane, Küçük Aküzüm ve Çetindurak Köyü sakinleri, avcılık yapamadıklarını, Ermenilerin balık avına çıktıklarını ancak kendilerine son birkaç yıldır izin verilmediğini vurgulayarak Vali Türker Öksüz’den yardım talep etti.

Kayıkla balıkçılık yapamadıkları için oltayla balıkçılık yapmaya çalıştıklarını vurgulayan Akyaka’ya bağlı Aslanhane Köyü sakinlerinden Nuri Geçgili, “Ermeniler 4 kayıkla balık avına çıkıyor, biz 2 kayıkla balık avına çıkamıyoruz. Geçen gün olta atmaya geldim, Ermenilerin 4 kayıkla balık avına çıktığını görünce sinirlerim bozuldu. Tabur Komutanının ve Valinin telefonunu bulamadım, bulsaydım diyecektim ki; “Arazinin ve suyun yüzde 90’ı bizim ama sudan faydalanan Ermeniler, barajdan faydalanan Ermeniler, bizim insanımızın arazisi gitmiş bizim niye insanımız balığa çıkamıyor.” Neymiş yasakmış, yasaksa Ermeni’ye de yasak. Ermeni balık avına çıkıyor da ben niye çıkamıyorum. Neymiş Azerbaycan ile Ermenistan arasında husumet varmış, ya varsa bana ne var. Biz buranın yüzlerce senelik bekçisiyiz. Asker geliyor birkaç ay kalıp gidiyor ama ben buranın devamlı bekçisiyim, bizim dedelerimiz burada savaştılar, kan döktüler. Ama bizim insanımız sudan, balıktan faydalanmıyor, boğaza kadar balık yakalama imkanımız var. Köyümüzün geçim kaynağı olan balıkçılığı yapamıyoruz, köyümüzde gençler işsizlikten göç ediyor. Bize getirilen yasakta askeriyenin bir suçu yok, askere ne emir verilirse onu yapar. Bütün suç vali de. Vali emir verecek ki insanlar da serbest bir şekilde balık avlayabilecek. Sınırımız var, sınır hattı belli, dubalar ve işaretler var.” dedi.

Kaynak: Kars’ta 6 köy Validen yardım bekliyor