İspanya Senatosu, Ermenistan-AB Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması’nı onayladı

23 Eylül’de İspanya Senatosu, Ermenistan-Avrupa Birliği Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması’nı oybirliğiyle onayladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı’ndan edinen bilgiye göre Senatoda yapılan oylamada anlaşma 0 ‘Hayır’ ve 243 ‘Evet’ oyu ile onaylandı.

Kapsamlı ve Genişletilmiş İşbirliği Anlaşması, Ermenistan ile Avrupa Birliği arasında 24 kasım 2017 tarihinde Brüksel’de imzalandı. AB üye tüm ülkeler tarafından onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek olan anlaşma, şimdiye kadar 27 Avrupa ülkesi tarafından onaylandı․ Avrupa ülkelerinden henüz anlaşmayı onaylamayan tek ülke Portekiz.

ERMENİ HABER AJANSI