ATANMASININ 6. YILDÖNÖNÜMÜ VESİLESİ İLE PEK MUHTEREM BAŞEPİSKOPOS LEVON ZEKİYAN’IN PASTORAL SÖZÜ

Aziz kardeşlerim, sevgili evlatlarım,

Altı yıl önce bugün, 13 Eylül 2014 günü, Kutsal Haçın Yüceltilmesi yortusu arifesinde, merhum Patrik Hazretlerimz 19. Nerses Bedros, episkoposluk rütbesini bahşeden aziz müron kutsamasıyla, ilk katedralimiz olan Galata Surp Pırgiç kilisemizin nuhteşem kemerlerinin gölgesinde, sizlerden oluşan Kilise cemaatimizin pederi ve çobanı olarak bendenizi takdis etti. Maalesef bu yıldönümünü, Roma Kutsal Kürsüsünün, Mıhitaryan Kurumu ile ilgili olarak bendenize tevdi ettiği görevden ötürü, birlikte kutlayamadık. Fakat kalbimle, ruhumla, ve özellikle dualarımla yanınızda, beraberinizde olduğumdan hepinizi temin etmek isterim.

Geçen altı yıllar, Kilise yöremiz, ülkemiz Türkiye, Ermenistan ve Orta Doğu, nihayet tüm insanlık için önemli olaylar ve gelişmeler kaydetti. Bunlardan ülkemizi ve tüm insanlığı hala tedirgin eden koronavirüsü zikretmeden geçemeyeceğim.

Fakat geçirdiğimiz bütün mutlu ve mutsuz olaylar ve gelişmeler ötesinde, bu altı yıl zarfında beni en çok sevindiren husus, bizlerin karşılıklı olarak biribirimizi daha iyi tanımakta, birbirimize dafa fazla yakınlaşmakta, birbirimizi daha iyi anlamakta ve her türlü güzel amaçlar için birbirmizle el ele verip daha sıkı bir şekilde ve daha yakından birlikte çalışmakta ileriye doğru kaydettiğimiz olumlu adımlar oldu. Eminimdir, sizin için de en büyük sevinç kaynağı bu aynı nedenlerdir.

Diyosezimizin sorumluluğunu üstlendiğimde, bazı konularda bazı değişiklikler getirme gereğini duydum. Özellikle kilise ayinlerimizin daha düzenli ve anlamlı bir şekilde icra edilmesi, Vakıflarımız yönetiminde cemaate karşı daha duyarlı bir tutum takınılması, yöremizin pastoral ve hayırsever kurumlarının daha etkin ve etkili bir şekilde yürütülmesi, hassasiyetle üzerinde durduğum konular oldu. Bütün bu konularda göstermiş olduğunuz anlayış, yardım ve elbirliğinden dolayı müteşekkir ve minnetarım.

Hepinizi Meryen Anamızın himayesine teslim eder, hepiniz üzerine Ulu Peder’in takdisini, İsa Rabbimizin lütuflarını, Kutsal Ruh’un tesellisini Yüce Tanrıdan niyaz eylerim.

Allah sizlerle olsun.

† Levon Zekiyan

Başepiskopos

Venedik, 13 Eylül 2020

Kaynak: https://www.facebook.com/Vosgeperan1863