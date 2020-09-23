Vatikan’dan ötanazi ve ‘yardımlı intihar’ açıklaması

Vatikan’dan yapılan açıklamada, ötanazi ve yardımlı intiharın ‘özünde kötü’ bir eylem olduğu belirtilerek rahiplerden bu tür ölüm yolu düşünenlerin fikirlerini değiştirmeleri için manevi destek vermeleri istendi.

Vatikan’a bağlı İnanç Doktrini Ofisi, ölümcül hastalara yönelik geniş kapsamlı bir genelge yayımladı.

Belgede, Katolik öğretisinin, insan hayatının ana rahmine düşme anından doğal yolla ölümüne kadar savunulması gerektiğini savunduğu hatırlatıldı.

Bitkisel hayattakiler de dahil olmak üzere kronik rahatsızlığı olan hastaların hidrasyon ve beslenme gibi “normal” bakım görmesi gerektiği konusunda ısrar edilirken ancak olağanüstü bakımın, artık işe yaramadığı ya da belirsiz ve ağrılı bir yaşamı uzatması gibi durumlarda askıya alınabileceği dile getirildi.

Ancak belgede, olağanüstü bakımdan vazgeçilmesinin hiçbir şekilde yardımlı intihar veya ötanazi talebi anlamına gelemeyeceğini vurgulandı.

Söz konusu eylemler “insan hayatına karşı suç” olarak tanımlandı.

“Herhangi bir hastalığın tedavi edilemez olduğu kararı, bakımın sona erdiği anlamına gelemez” denilen belgede, “Bu nedenle, ötanazi her durum ve şartta özünde kötü bir eylemdir” ifadelerine yer verildi.

İlaveten bu durumda görev alan sağlık personeli de dahil olmak üzere herkesin cinayet işlediği ve dahi bunu onaylayan milletvekillerinin de “büyük bir günahın suç ortağı oldukları” kaydedildi.

Metinde Vatikan, rahiplere yardımlı intihar veya ötanazi yoluyla hayatını sona erdirme arzusunda olan kişilere manevi refakatçi olmaları gerektiği tebliğ edildi.

Ancak yine de bu kişilerin fikirlerini değiştirmemeleri halinde o anlarında orada olmamaları çağrısında bulunuldu.

Euronews