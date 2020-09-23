TÜRKİYE PROTESTAN KİLİSELER DERNEĞİNİN ZİYARETİ

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 23 Eylül 2020, Çarşamba, saat 15:00’de, Patrikhane’de, Başkan Ali Kalkandelen önderliğindeki, Türkiye Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu üyeleri Behnan Konukgan’ı, Vahan İsaoğlu’nu, Soner Tufan’ı ve Genel Sekreter Ümit Şahin’i kabul etti. Görüşmede Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan ve Kiliselerarası Diyalog Yöneticisi Kd. Peder Drtad Uzunayan da hazır bulundular.

Ziyaretçiler, Patrik Hazretleri’nin seçimini kutlamak için nezaket ziyaretinde bulunmuşlardı. Samimi ortamda geçen görüşme esnasında, ziyaretçiler Patrik Hazretleri’nin kiliseler arası diyaloga önem veren bir ruhani önder olduğunu belirttiler. Bu vesileyle diyalogun önemini vurguladılar ve başarı dileklerini ilettiler. Ziyaretçiler, ziyaretlerinin bir anısı olarak Patrik Hazretleri’ne bir anı hediyesi takdim ettiler.

Patrik Hazretleri ziyaretçileri selamladıktan sonra nezaket ziyareti münasebetiyle teşekkür etti. Patrik Hazretleri, kiliseler arası ilişkilerde iki ilişkilerin ve diyalogun çok önemli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, geçmişteki bazı uzlaşmazlıkların zaman içerisinde çözülme sürecine girmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Patrik Hazretleri, ziyaretçilere bir anı hediyesi olarak Patriklik töreninde hazırlanan anı parasından bir örnek hediye etti ve ziyaretçilere çalışmalarında başarılar diledi.

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