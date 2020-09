TeK’ten Süryani Kilisesi’ne Ziyaret

Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin’i İstanbul’da Meryem Ana Süryani Kadim Kilisesi’ndeki makamında ziyaret etti.

Oldukça samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleşen ziyarette, Süryani Metropolit Yusuf Çetin ve Protestan Kiliseler Derneği yönetim kurulu kiliseler arasında diyalog, birlik konuları ele alınarak kiliseler arasındaki ilişkileri yakınlaştırmanın gerekliliği ele alındı.

İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin, Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu üyelerine İstanbul Bakırköy’de inşaatı devam eden Süryani Ortodoks Kilisesi’nin inşaatı hakkında bilgi verdi. Metropolit Çetin, kiliseler arasında yakın bir ilişki olmasını istediğini belirterek, imanlılar arasında birlik olması gerekliliğini Kutsal Kitap’ta da belirtildiğini dile getirdi.

Ziyarette Süryani Kadim Vakfı Genel sekreteri Zeki Demir de hazır bulundu. Protestan Kiliseler Derneği heyetinde ise Protestan Kiliseler Derneği Dönem Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Genel Sekreter Umut Şahin, Basın Sözcüsü Soner Tufan, Yönetim Kurulu Üyeleri Behnan Konutgan ve Vahan İsaoğlu da katıldı.

Ziyaretin ardından Protestan Kiliseler Derneği Dönem Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Metropolit Çetin’e günün anısına üzerinde Kutsal Kitap’tan “Çağrınızdan doğan tek bir umuda çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.” (Efesliler 4:4-6) ayetinin yazılı olduğu plaket sundu.

Protestan Kiliseler Derneği, İstanbul ve Ankara Süryani Ortodoks Cemaati Ruhani Lideri ve Patrik Vekili Metropolit Filüksinos Yusuf Çetin arasındaki en son görüşme 3 yıl önceki “tanışma ziyareti” sırasında olmuştu. (Seyfi Genç)

https://haber.sat7turk.com/tekten-suryani-kilisesine-ziyaret/