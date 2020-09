TeK yönetiminden Patrik Sahak II’ye Nezaket Ziyareti

Protestan Kiliseler Derneği (TeK) Yönetim Kurulu, 11 Aralık 2019’da düzenlenen patriklik seçimi sonucunda Türkiye Ermenileri seçilen Sahak II’ye tebrik ve tanışma ziyareti gerçekleştirdi.

ŞİMDİYE KADARKİ EN OLUMLU GÖRÜŞME

Görüşme ile ilgili SAT-7 TÜRK’e bilgi veren Protestan Kiliseler Derneği Basın Sözcüsü Soner Tufan, “Son dönemlerde Protestan kiliseleriyle bir patriğin yaptığı görüşmeleri değerlendirdiğimizde bundan daha iyi bir görüşme olduğunu düşünmüyorum.” dedi. Patrik Sahak II’nin Türkiye’de Tanrı’nın ışığının yayılması, insanların Tanrı’yı bulması için uzun yıllar dua ettiğini ifade ettiğini belirten Tufan, Türkiye’deki Hristiyanların kendisinin dualarının cevabı olduğunu söylediğini kaydetti.

Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Genel Sekreter Umut Şahin, Basın Sözcüsü Soner Tufan, Yönetim Kurulu Üyeleri Behnan Konutgan ve Vahan İsaoğlu’nun yer aldığı Protestan Kiliseler Derneği heyetinin Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II’yle yaptığı görüşmeye Patrikhane yetkililerinden Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan ve Kiliselerarası Diyalog Yöneticisi Kıdemli Peder Drtad Uzunyan da hazır bulundu.

BİRLİKTE TAPINMAYA ÖNEM VEREN BİR ANLAYIŞ

Görüşme ile ilgili SAT-7 TÜRK’e bilgi veren Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Patrik Sahak II’nin kiliseler arasındaki birliğe, birlikte hizmet etmeye, birlikte tapınmaya önem veren bir anlayış içinde olduğunu söyledi. Kalkandelen, “Gerçekten alçakgönüllü, kendi etiketini ya da bulunduğu konumu ön plana çıkaran biri değil. Tersine bizlere ‘ben sizin kardeşinizim. Patrikliği bir kenara bırakalım. Biz bir aileyiz biz iman kardeşiyiz’ şeklinde konuştu” dedi. Kalkandelen “Bu sadece sözde olan bir şey değildi, davranışlarına ve hissiyatına da yansıyordu” dedi.

Ziyaret sırasında Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu, Patrik Sahak II’yle düşünce alışverişinde bulundu. Kilise önderleri kiliselerin prosedür ve protokollerini birbirlerine anlattı. Görüşmede özellikle kilise üyeliğinin kanıtlanması için vaftiz belgesi düzenlenmesi konusunda sohbet edildi.

DİYALOG İÇİN KOMİSYON OLUŞTURULACAK

Görüşmeyi SAT-7 TÜRK’e değerlendiren Protestan Kiliseler Derneği Basın Sözcüsü Soner Tufan, “İleriye baktığımızda bir ön diyalog komisyonu gibi bir girişimin olabileceği, öneriler arasındaydı. Fakat diyalogla birbirini daha yakından tanıyıp daha samimi, daha güven ilişkisi içerisinde devam edebileceğimiz ifade edildi” dedi.

Patrik Sahak II, Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu’na nezaket ziyareti münasebetiyle teşekkür etti. Patrik Hazretleri, kiliseler arası ilişkilerde ikili ilişkilerin ve diyalogun çok önemli olduğunu belirtti. Bu bağlamda, geçmişteki bazı uzlaşmazlıkların zaman içerisinde çözülme sürecine girmesinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Patrik Sahak II, günün bir anı hediyesi olarak Patriklik töreninde hazırlanan anı parasından bir örnek hediye etti ve başarılar diledi.

Görüşmenin ardından Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Patrik Sahak II’ye üzerinde Kutsal Kitap’tan “Beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyden üstün, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.” (Efesliler 4:4-6) ayetinin yazılı olduğu plaketi sundu. (SAT-7 TÜRK/SEYFİ GENÇ)

https://haber.sat7turk.com/tek-yonetiminden-patrik-sahak-iiye-nezaket-ziyareti/