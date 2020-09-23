San Francisco’da Ermeni yapılarına karşı düzenlenen saldırılar nefret suçları olarak ele alınıyor

ABD San Francisco Polisi şehrin Ermeni okuluna açılan ateş olayını ve ondan sonra Ermeni toplumuna ait merkezlerde yaşanan olayları nefret suçu çerçevesinde inceliyor.

ABD Polisi Ermeni toplumu temsilcilerine uyarıda bulundu ve herhangi şüpheli bir durumda mutlaka polise başvurması gerektiğini iletti.

Polis aynı zamanda saldırıları gerçekleştirenleri tespit etmek ve tutuklamak için yoğun çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

San Francisco Examiner gazetesi Ermeni toplumuyla ilgili olayları Temmuz ayında Ermenistan-Azerbaycan sınırında meydana gelen gerginliğe bağlıyor.

Hatırlanacağı üzere 19 Eylül tarihinde San Francisco’da Ermeni okuluna doğru ateş açılmıştı. Azerbaycanlılar tarafından okulun duvarlarında Ermeni karşıtı grafitiler çizildikten sonra burada gözetim gerçekleştiren polis ekipleri olaya müdahale etti. Ayrıca 17 Eylül tarihinde San Francisco’da Ermeni kilisesine ait bir bina yakılmıştı.

Ermeni Davası Konseyinin üyelerinden Hayk Baghdasaryan’ın ilettiği bilgilere göre Ermeni iş adamları ve farklı şahıslar devamlı tehditler alıyor.

ERMENİ HABER AJANSI