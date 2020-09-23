Müslüman Ferdi ‘Göklerdeki Babamız’ duasını öğrenmek istiyor: Ermeni olmak benim için onurdur



Sputnik Armenia haber ajansı Türkiye’de yaşayan Müslümanlaş(tırıl)mış Ermenilerle ilgili makaleler sunmaya devam ediyor. Son makalede Doğubayazıt (Bayazet) bölgesinde yaşayan Ferdi isimli bir Müslüman Ermeninin hikayesine yer verildi.

Genel olarak şimdiki Türkiye’nin doğu, Ermenistan sınırına yakın bölgelerinde çok Ermeniler yoktur. Buralarda daha çok Kürtler ve Azerbaycanlılar yerleştirilmiş. Sadece Ermenistan sınırından 56 km uzaklıkta bulunan Doğubeyazıt’ta ve etraftaki yerleşimlerde az da olsa Ermeniler var.

1805-1812 yıllarında Rus-Türk savaşı döneminde Doğubayazıt’ta 1735 Ermeni ve 310 Müslüman aile yaşıyordu. 1909 yılında Doğubayazıt’ta artık 350 Ermeni ailesi vardı. Ermeni Soykırımı sırasında onlar da katliamlara ve tehcire maruz kaldılar.

Bir kısmı ancak din değiştirip veya Türk, Kürt komşuları sayesinde kurtuldu.

Makale yazarı Nairi Hokhikyan 2017 yılında Doğubayazıt’ta çekimler sırasında oradaki Ermenilerden biriyle tanıştığını anlatıyor. Muhasebeci olan Ferdi bölgedeki görmeye değer yerlerini gezdirip Doğubayazıt’taki Ermeniler hakkında konuşma ricasını reddetmedi.

Ferdi hikayesini böyle anlattı:

“Biz sınıra çok yakın yaşıyoruz ve babam Ermeniler hakkında çok anlattı bana. Ben sadece anne tarfından Ermeniyim, ama Kürt olan babam da hiç bir zaman Ermenilere yönelik sevgisini gizlemedi. Babam Ermenilerin başına gelenleri bana anlattı. Babam diyordu ki Ermenistan dünyanın en güzel yerlerinden biridir, Ermeniler en iyi halkladan biridir ve ben Ermeni olduğum için gurur duymalıyım. Çocukken dışarıda oynuyorduk ve herkes bana ‘Ermeni dölü’ diyordu. Başka Ermeniler de vardı ve onlar Ermeni olmaktan utanıyordu, halbuki ben gururla söylüyordum ki Ermeni olmak benim için büyük onurdur. Annem ve babam beni öyle yetiştirdi.

Doğubayazıt’ta çok sayıda Ermeni yok, ama o Ermeniler bir tane de Ermenistan’da Bayazet isimli şehrin olduğunu biliyorlar. Şimdiki adı Gavar olan Bayazet’in Sevan gölü kenarında bulunduğunu ve orada yaşayanların 200 yıl önce Doğubayazıt’tan gittiklerini biliyorlar.

Ermeni tarihini öğrenmek isteğini dile getiren Müslüman Ferdi birlikte ziyaret ettikleri Van’ın Akhtamar adasındaki Surp Khaç Ermeni kilisesinde Hristiyanlığın en önemli duası olan ‘Göklerdeki Babamız’ duasını öğrenme isteğini de ifade ediyor.

Müslüman olmak genlerinde var olan Hristiyan kültüründen vazgeçmek anlamına gelmediğini belirterek Ferdi Doğubayazıt’ta Ermenice dil kursları açıp oradaki Ermeni çocukların Ermenice öğrenmeyi sağlamayı hayal ettiğini de dile getiriyor.

Kaynak:Armeniasputnik.am

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/23/Müslüman-Ermeni-Doğubayazıt/193132