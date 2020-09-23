Lady Gaga’dan Parajanov’a saygı

Ünlü şarkıcı Lady Gaga’nın son parçası “911” in video klibi, Ermeni yönetmen Sergey Parajanov’un 1969’da çektiği ve Sayat Nova’nın hayatını konu ettiği ‘Narın Rengi’nden esinlendi.

Lady Gaga, 29 Mayıs 2020 çıkışlı albümü Chromatica’da yer alan “911” şarkısının klibini paylaştı.

Lady Gaga, “911” şarkısının klibini, bir kısa film olarak tanımlıyor. Grammy ödüllü yönetmen Tarsem Singh’in yönetmenliğini yaptığı klipte sahnelerin çok büyük bir kısmı Sergei Parajanov’un Sayat Nova’nın yaşamını konu alan Narın Rengi filminden esinlenmiş. R.E.M.’in Losing My Religion şarkısının klibiyle bilinen Singh, Parajanov’a hayranlığını sık sık dile getiren bir isim.

Narın Rengi filminden bir sahne

Bir rüya gibi başlayan klip, Lady Gaga’nın klibin sonunda kaza geçirdiğinin ve gördüklerinin hayal olduğunun ortaya çıkmasıyla sona eriyor. Klip boyunca görülen imgelerin kaynaklarını göstererek bir kaynakçayı andıran bölümüyle de final yapıyor. Singh bir söyleşisinde bu tür bir klibi 25 yıldır hayal ettiğini söyledi.

Parajanov’un 1700’lü yıllarda yaşayan ünlü Ermeni şair ve aşuğ Sayat Nova’nın hayatını konu ettiği Narın Rengi filmi, özellikle şiirsel görselliği açısından sinema tarihinde çok önemli yeri olan bir yapıt.

Sofiko Chiaureli, filmde erkek ve kadınlardan oluşan 6 farklı karakteri canlandırırken, Sergey Parajanov senaryoyu, yönetmenliği, kurguyu, koreografiyi, kostümü, tasarımı ve dekoru üstlenerek bu başyapıtın tek bir diyalog ya da kamera hareketi olmaksızın çekilmesini sağlamıştı.

Klip özellikle Ermenistan’da büyük yankı yarattı.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24583/lady-gagadan-parajanov-a-saygi