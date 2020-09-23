Kitab-ı Mukaddes’e 200. Yıl Tebriği

Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu, İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Kitab-ı Mukaddes Şirketi‘ni ziyaret ederek, Kitab-ı Mukaddes Şirketi Müdiresi Tamar Karasu’yu şirketin kuruluşunun 200. yılı nedeniyle tebrik etti. Karasu, TeK yönetim kuruluna şirketin çalışmaları ve 200. yıl kutlamaları hakkında bilgi verdi.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, Tamar Karasu en son 1941 yılında revizyondan geçirilen ve “Eski Çeviri” olarak da bilinen Kitab-ı Mukaddes çevirisinin tekrar elden geçirilerek yeniden baskısının yapılması için çalıştıklarını, bu çevirinin bir kez daha günümüz dil ve imla kurallarına göre gözden geçirilerek yayınlanacağı müjdesini verdi. Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin farklı dillerdeki kitap çalışmaları hakkında da bilgi veren Karasu ile TeK yönetim kurulu şirketin Türk kilisesi ile ilişkilerini nasıl daha ileri bir noktaya taşıyabileceği hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Heyete 200. yıl kutlama etkinlikleri hakkında da bilgi veren Karasu, 150 farklı kişiye birer Mezmur bölümü okutulması, Kutsal Kitap’ın Türkçeye ilk çevirisini yapan Ali Bey’in yazıp bestelediği ilahinin seslendirilmesi gibi etkinlikler planladıklarını fakat bunların COVİD-19 nedeniyle askıda tutulduğunu söyledi.

Ziyaretin ardından Protestan Kiliseler Derneği Dönem Başkanı Pastör Ali Kalkandelen, Tamar Karasu’ya günün anısına üzerinde Kutsal Kitap’tan “… Duymadıkları kişiye nasıl iman edecekler? Tanrı sözünü yayan olmazsa, nasıl duyacaklar?” (Romalılar 10:14) ayetinin yazılı olduğu plaketi sundu. Protestan Kiliseler Derneği Yönetim Kurulu daha sonra Kitab-ı Mukaddes Şirketi’nin kitap satış bürosunu ziyaret ederek Peder Zaven Bıçakçı’dan kitap satışları ile ilgili bilgi aldı. (SEYFİ GENÇ)

https://haber.sat7turk.com/kitabi-mukaddese-200-yil-tebrigi/