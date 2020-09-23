Gürcistan’da yayınlanan Ermenice ders kitapları artık okullarda Ermeni öğrencilerin masalarında yerini aldı

Gürcistan’ın Samtshe-Cavaheti bölgesinde bulunan Ermeni okullarında ilk defa birinciden altıncı sınıflar için Gürcistan’da basılan Ermenice ders kitaplar hazırlandı.

Yeni eğitim programına göre Gürcistan’da etnik azınlıklar için ders kitapları devlet tarafından basılacak. Uzun yıllardır Gürcistan Hükümeti etnik azınlıklara ait okullarda ders kitabı sorunu çözmeye çalışıyor.

Ermenice yeni kitaplarla eğitim artık başladı. Ermeni okullarının müdürleri ve öğretmenleri yeni ders kitaplarla ilgili yorumlarda bulundu.

Onların sözlerine göre ilk bakışta yeni ders kitapları çok başarılıdır. Bütün ders kitaplarının Ermenice olması sevindiricidir.

Mesela 7’inci sınıf için öngörülen Fizik ders kitapıyla ilgili Baraleti’nin Ermeni okulunun müdürü Lena Karapetyan yorumda bulundu ve kitabın çok iyi tercüme edildiğini belirtti. Kitapta herhangi bir Gürcüce bölümü yok ve kitap tamemen Ermenicedir.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/23/Gürcistan-Ermenice-ders-kitapları-Ermeni-öğrencileri/193192