Ermeni okuluna ateş açıldı – Ermenistan Kamu Radyosu

San Francisco’daki Ermeni okuluna ateş açıldı

Vandallar, Ermeni okulunun duvarlarına Ermeni nefreti aşılayan, Azerbaycan yanlısı grafitiler bıraktı.

ABD’deki Ermeni Asbarez dergisine göre, geçtiğimiz günlerde ABD’nin San Francisco kentinde bulunan Ermeni Gruzyan-Zakaryan-Vaspurakan okul binasına ateş açıldı.

Yerel polis, Cumartesi sabahı Ermeni okulu yönünde ateş açıldığını dergiye bildirdi.

Okul afişi hasar gördü.

Şans eseri zarar gören olmadı.

Polisin elinde henüz şüpheli yok, soruşturma sürmektedir.

Aynı okulda bir vandalizm eylemi daha meydana geldi.

“Kardaşyanlar fahişedir”, “Her şeyin bedelini ödeyeceksiniz”, “Ağdam” vb.

Bilinmeyen kişiler okulun duvarlarını Azerbaycan bayrağının renkleriyle boyadı.

Polis, “nefret suçu” başlığı altında dava açtı.

Ermenistan Kamu Radyosu