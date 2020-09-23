Ermeni dili ve Armenoloji dersleri – Ermenistan Kamu Radyosu

10 yabancı eğitim kurumunda Ermeni dili ve Armenoloji öğretilecektir

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, bütçe finansmanı ile Ermeni dili ve Armenoloji konularının öğretimini destekleme programlarını önemli ölçüde genişletmiştir.

2020–21 akademik yılı için, şu anda Karlovy Vary (Çek Cumhuriyeti), Bükreş (Romanya), Venedik Ca Foscari, Roma La Sapienza (İtalya), Salzburg (Avusturya) Kahire (Mısır Arap Cumhuriyeti), Arjantin Kennedy (Arjantin Cumhuriyeti) üniversiteleri ile Lepsius Evi-Potsdam Müzesi, Halle’deki “Mesrop” Ermeni Araştırmaları Merkezi (Federal Almanya Cumhuriyeti), ​​Moskova Devlet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü (Rusya Federasyonu) dâhil olmak üzere, önceki 4 kurum yerine 8 ülkede, 10 kurumda bu program uygulanmaktadır.

Programın uygulanması için, Ermenistan devlet bütçesinden verilen finansman, esas olarak söz konusu üniversite ve Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçilikleri arasında imzalanan muhtıralar veya anlaşmalar temelinde gerçekleştirilmektedir.

Bu program ile Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Ermenicenin ve Armenolojinin yayılması ve yabancı ülke üniversitelerinde güçlendirilmesi amaçlı araştırma merkezlerine desteğini sürdürmektedir.

Bu ise, Ermeni kültürünü ve kimliğini tanıtmak, halkımızın kültürüne olan uluslararası ilgiyi artırmak ve yerel Ermeni topluluklarında Ermeni değerlerinin korunmasını teşvik etmek için büyük bir fırsattır.

Öğretim çoğunlukla yerel Armenologlar tarafından, bazen Ermenistan’dan (Bükreş Üniversitesi) gönderilen bir uzman aracılığıyla da sağlanmaktadır.

Kurumlarda Ermenicenin hukuki statüsü farklıdır.

Venedik’teki Ca Foscari Üniversitesi’nde dilbilimciler için Ermenice 3 yıl öğretilmektedir.

Bükreş’te ise seçmeli bir derstir.

Prag ve Salzburg’da ise, Ermeni Tarihi, Ermeni Hıristiyanlık Tarihi, Ermeni Edebiyatı vb. ek Armenolojik konular öğretilmektedir.

2020 yılında ilk kez araştırma çalışmaları finanse edilmiş ve bunun için Potsdam’daki Lepsius House-Museum Institute ve Halle’deki “Mesrop” Center for Armenian Studies ile bir mutabakat imzalanmıştır.

Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı, Armenoloji ağını yurtdışında genişletmek için çalışmalarını sürdürmektedir.

Ermenistan Kamu Radyosu