Ermeni askerler “Kafkasya-2020” askeri tatbikatında – Ermenistan Kamu Radyosu

Ermeni askerler “Kafkasya-2020” askeri tatbikatının açılış törenine katıldı

“Kafkasya-2020” stratejik komuta personeli tatbikatının resmi açılış töreni ve katılımcı ülkelerin bayraklarının çekilmesi, 19 Eylül’de Ru Silahlı Kuvvetlerinin “Kapustin Yar” askeri eğitim sahasında gerçekleştirildi.

Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetler alt bölümünün de resmigeçit törenine katıldığını belirtti.

21-26 Eylül tarihleri ​​arasında yapılacak askeri tatbikatlar çerçevesinde terörle mücadele ve ortak operasyon senaryoları çizilecek.

“Kafkasya 2020” stratejik komuta personeli tatbikatına yaklaşık 80.000 asker (muharebe, lojistik, hava savunma, deniz birimleri, özel kuvvetler birimleri ve askeri birimler dâhil) katılıyor.

Tatbikatta 250’ye kadar tank, 450’ye kadar piyade savaş aracı, zırhlı araç, 200’e kadar topçu ve roketatar yer alıyor

Ermenistan Kamu Radyosu