Zeytinburnu’dan Beykoz’u izlemek

Alper Kaya

Zeytinburnuspor, her ne kadar çok uzun yıllardır ortalarda görünmese de bir stadyum mevzusu özellikle yerel liglerle ilgilenen pek çok kişinin malumudur.

Zira, Zeytinburnu’da bir stadyum problemi vardır. Mevcut stadın mülkiyeti, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfına aittir. Bu stadın yıkılması dolayısıyla namümkün olup, 2011 yılında Belediye Başkanı Murat Aydın tarafından, yönetimdeki ikinci döneminde yepyeni bir stat projesinin geliştirildiği müjdelenmiştir. Aydın, bölgedeki pek çok yapıyı ‘dönüştürerek’ kültür merkezleri inşa etmiş ve sıranın stadyuma geldiğini birkaç ortamda belirtmiştir. Hatta geliştirilen stadyum projesi nedeniyle önce halk pazarı boşaltılmış, ardından da bölgenin en büyük halı sahası yıkılmıştır.

Aradan geçen beş yılda, hâlâ bir adım atılamazken 2016’da İHA’ya verdiği demecinde Murat Aydın “Yeni stadın temelini attığımız gün profesyonel ligden bir takım alarak Zeytinburnu’yu profesyonel liglere taşıyacağız!” müjdesini verir. İş, seçim dönemlerinde ilan edilen “yerli uçak” projemize dönmüştür iyiden iyiye.

2018 yılına geldiğimizde, Abdi İpekçi Spor Salonu yıkılmıştır. Ancak Murat Aydın’ın 2011’den beri müjdelediği yeni stat projesinde hâlâ bir gelişme yoktur…

Yıl 2019’a gelmiş, stadyum hâlâ (Sıvası ve boyası dökük olmakla birlikte) dimdik ayaktadır ama Murat Aydın artık Zeytinburnu’da değildir.

Çünkü Beykoz’a belediye başkanı yapılmıştır.

Kentsel dönüşüm projeleri, millet bahçelerinin rol modeli olan ‘Merkezefendi’ isimli şehir kütüphanesi uygulaması, sahile ücretsiz lavabo yapması ve işe bisikletle gidip gelmesi gibi faktörler örnek gösterilerek; Beykoz’da halkla ciddi anlamda çatışma içinde olan Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’in yerine aday yapılmış ve en nihayetinde de seçimi kazanmıştır.

Beykoz’da yer alan, tarihi köklü ve 100 yılı oldukça geçkin spor kulübü Beykoz 1908 ise yıllardan bu yana bir stadyum problemi yaşamaktadır. (Hikaye yavaş yavaş tam da Murat Aydın’a hitap eder hale geldi mi?)

Sahilde yer alan ve hikayesi açmaza dönen, yeniden yapımı ise yıllardır ağır ağır ilerletilen Beykoz’un yegane stadyum arazisi ve Gençlik ve Spor Müdürlüğünün bizzat girişimde bulunarak geçtiğimiz yıllarda geri aldığı bu alan; Eski Zeytinburnu Yeni Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın’ın yaptığı açıklamaya göre millet kıraathanesine dönüştürülecek!

Geçtiğimiz aylarda Güngören’de ve Çatalca’da yapılan, bölgenin tek stadyumunun millet bahçesine dönüştürülmesi olayı artık Beykoz’da da karşımıza çıkıyor. Üstelik aynı duyuruyla…

Çatalca’da yayın yapan bir haber sitesi, bu akıl almaz işi “Çatalcaspor stadı artık halka hizmet verecek” ifadesiyle duyurmuştu. Beykoz’da yayın yapan bir haber sitesi ise aynı projeyi “Harabe bina artık Beykoz halkına hizmet edecek!” başlığıyla duyurdu. Oyun aynı: Millet bahçesi yapmak uğruna yıllardır bölge için belli bir değer kazanan, bir mücadele simgesi olan arazilerin devşirilmesine karşı çıkanları yaftalamak için “bölge halkı” kozunu öne sürmek. Halk kavramı, hep rant kokulu dönüşümlerde akla geliyor nedense.

Aynılaştıkça, tüketiyorsunuz. Aynılaştıkça, çirkinleşiyorsunuz.

https://www.evrensel.net/yazi/87193/zeytinburnudan-beykozu-izlemek