Urfa’da zamana direnen tarih yıkılıyor!

Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesinde zamana meydan okuyan tarihi kilise, iddiaya göre definecilerin tahribatına uğruyor.

Emine Albayrak

Şanlıurfa, tarihi yapılarıyla en çok turist çeken iller arasında ilk sıralarda yer alırken, gün geçtikçe yeni tarihi bulgular da ortaya çıkmaya devam ediyor. Ancak bazı tarihi yapılar yeterince korunamıyor. Bunlardan biri de Halfeti’deki tarihi kilise.

Halfeti, Gürkuyu (Nohrut) Mahallesinde yer alan kilisenin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğu belirtilirken, iddiaya göre definecilerin tahribatına uğruyor. Tarihi kilisede bugüne kadar resmi bir çalışma olmadığı ileri sürülürken, duvarlardaki taşların sökülerek tahrip edildiği ileri sürüldü.