Uluslararası standartların ihlali Türk politikasının bir çalışma stili haline geldi – Ermenistan Kamu Radyosu

Erivan Devlet Üniversitesi’nin Arkeoloji Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan, Sputnik Ermenistan’da Akdeniz’in doğusundaki Türk-Yunan gerginliği ve Türkiye’nin siyasi özlemleri hakkında konuştu.

Erivan Devlet Üniversitesi’nin Arkeoloji Fakültesi Dekanı Türkolog Ruben Melkonyan’a göre, uygar dünya bir kez daha Türk özlemlerinin tezahürü ile karşı karşıya kaldı olağan yöntemlerinden biri uluslararası standartların ihlali, diğer devletlerin çıkarlarına ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmemesi olan Türk siyasi tarzı. bu durumda, gizli hedeflerine ulaşmak için daha fazlasını yapabilecektir.

Melkonyan’a “Türkiye son zamanlarda denizcilik alanındaki politikasını yoğunlaştırdı ve yeni bir teori ortaya attı, sözde ‘Denizcilik Anavatanı’ teorisi, Akdeniz’deki haklarının ve yetkilerinin çeşitli antlaşmalarda yer almaktan çok daha fazlasını ifade ettiğini defalarca ifade etti. Bunun nedeni, Yunanistan’a ait adalara bitişik su alanının Türkiye tarafından da kullanılabilmesidir” Dedi.

Melkonyan’a göre Türkiye, bu bölgesel gerilimi yaratma bağlamında Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü ihlal eden bir deniz sınırı çizmiş, denizcilik sektöründe Yunanistan ile çeşitli sorunları beraberinde getirmiştir ve ülkenin agresif politikasının uygar dünya ile büyük oynayanların tepkisine buluşması doğaldır.

Türkolog’a göre, Avrupa devletlerinin sert tepkisi bazen hümanizmden, evrensel çıkarlardan değil, daha çok kendi çıkarlarından kaynaklanıyor, çünkü bu sefer Türk özlemleri doğrudan hayati çıkarlarıyla kesişiyor.

Ermenistan Kamu Radyosu