Türkiye, Arap dünyasında bir tehdit olarak görülüyor. Arap bilim adamlarının referansı – Ermenistan Kamu Radyosu

İlgili tepkileri kontrol edin, ardından taktiksel geri adım atın, ardından çıkarlara dokunarak net eylemlere. Bu mantıkta, Arabolog Armen Petrosyan, Türkiye’nin Akdeniz’de Yunanistan açıklarındaki son eylemlerini taktik olarak tanımlayarak sundu.

Arabolog “Ankara’nın kesinlikle direnemeyeceği tüm ilgili taraflardan Türkiye’ye apaçık bir baskı uygulanıyor. Bu gerilemenin, yani geminin geri çekilmesinin nedeni buydu” Dedi.

Yunanistan askeri harekat çağrısında bulunarak AB’yi bölgedeki haklı rolünü derhal oynamaya başlaması için çağırdı.

Arabolog, Yunanistan’ın, müttefiklere dahil olma talebi de dahil olmak üzere mevcut tüm askeri-politik araçları kullanarak Türkiye’nin iddialı ve agresif adımlarına yanıt vermeye çalışmasının doğal olduğunu düşünüyor. Bazı sonuçlar kaydedildi. Her şeyden önce Fransa, hem AB’nin tepkisi bağlamında hem de ayrı bir yeni Ortadoğu siyasi stratejisi bağlamında bu konuya oldukça aktif bir şekilde müdahale etti. Fransa, açık çıkarlarının olduğu Orta Doğu noktalarında daha aktif hale geliyor. AB ve NATO üye devletlerinin de açıkça tırmanmayan eylemleri var.

Arabolog Araks Paşayan’a göre, Türkiye’nin Kuzey Afrika’daki iddialı politikası nedeniyle bölgedeki Arap ülkeleri arasında, Orta Doğu’da, Akdeniz’in doğusunda endişe var. Türkiye’nin emellerini dizginlemek için, Arap ülkeleri belirli eksenler etrafında birleşiyor. “Son zamanlarda Mısır, BAE ve Suudi Arabistan arasında böyle bir eksen oluştu.” Bu eksenin asıl amacı Türklük karşıtı olmasa da. Bu devletler başka jeopolitik çıkarlarla birleşmiş durumdadır.

“Türkiye, birçok Arap ülkesinde, uluslararası toplumda, bazı durumlarda terör örgütü olarak algılanan Arap Baharı sürecinden sonra Müslüman Kardeşler dini-siyasi hareketini destekliyor. Araks Paşayan, “Son zamanlarda Türkiye, Türk kökenli toplulukları harekete geçiren programlar da uyguluyor, örneğin Lübnan’daki Türk faktörünün harekete geçirilmesi,” dedi. Arap Devletleri Ligi’nin son zamanlarda Türkiye’yi bir tehdit olarak gördüğünü kaydetti. Araks Paşayan, Türkiye’nin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın belirli Arap toplumları arasında belirli bir otoriteye sahip olduğunu kaydetti. Kendilerini Osmanlı İmparatorluğu’nun torunları olarak gören çevreler var. Ayrıca son yıllarda Türkiye, prestijini artırmak ve Sünni dünyasında lider olmak için büyük meblağlarda para ve kaynak yatırımı yapmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu