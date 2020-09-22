Suriyeli Ermeni bir aile “Günümüzdeki kahraman” ödülüne layık görüldü

Ermenistan’ın meşhur ‘Zvartnots’ tarihi mekanında 21 Eylül tarihinde Ermenistan’ın 29’uncu Bağımsızlık yıldönümü münasebetiyle “Günümüzdeki kahraman” adlı ödüllendirme töreni gerçekleştirildi.

Suriyeli Ermeni bir ailesi olan Yoland ve Raffi Rştuniler “Günümüzdeki kahraman” ödülünü kazandı.Bu aile pasta ve tatlı üretimiyle uğraşıyor.

Rştuni ailesine ödülü Artsakh (Karabağ) Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan teslim etti. Ödülü teslim ederken Arayik Harutyunyan “Sardarapat’ta Tavuş mücadelesini önemseyip günümüzdeki gerçek kahramanlarını onurlandırdık. Bugün burada ise ekonomideki kahramanlaerımızı onurlandırıyoruz” ifadelerini dile getirdi.

Suriyeli Ermeni Rştuni ailesi 2012 yılında Suriye’deki savaştan dolayı ülkeyi terk edip Ermenistan’a yerleşti. Bir buçuk sene işsiz kaldıktan sonra yerli pazarı araştırmaya başladılar. Yoland Rştuni Halep’te çalışmıyordu, tatlı yapması da bir hobiydi onun için ve sadece ailesi, akrabaları için hazırlıyordu.

Kocası Yoland’a bunu bir iş olarak yapmasını öneriyor ve pazarı araştırdıktan sonra Suriyeli Ermeni çift harekete geçiyor ve tatlı üretimine başlıyor. Yoland Rştuni başarılı olabilmek için sabırlı olmayı önemsiyor.

“Günümüzdeki kahraman” ödül töreninde kendi imkanlarıyla iş kuran ve geleceklerini Ermenistan’da inşa eden vatandaşlar teşvik ediliyor.

Daha önce Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bu sene Bağımsızlık bayramının Ermenistan vatandaşını yüceltmekle anılacağını açıklamıştı.

ERMENİ HABER AJANSI