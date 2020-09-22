San Franciso’daki Ermeni okuluna ateş açıldı

19 Eylül’de ABD Kaliforniya Eyaleti’nin San Francisco şehrinde kimliği belirsiz kişi veya kişilerce Ermeni okuluna ateş edildı.

Ermeni ‘Asbarez’ ajansının aktardığı bilgilere göre herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı, ancak okul tabelası hasar gördü.

Saldırganların ateş açtığı anı okuldaki nöbetçi polisler tarafından kaydedildi. Bu olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ermeni cemaatinin güvenliğini artırmak için tedbirler alındığı açıklandı.

Bu polisler Ermeni binalara Azerbaycanlıların yaptığı vandal eylemlerinden 24 Temmuz’dan beri nöbette. ABD Ermeni Davası Konseyi (ANCA) üyesi Hayk Bağdasaryan bazı Ermeni iş adamlarının tehditler aldıklarını söyledi.

San Francisco Ermeni toplumunun önde gelen isimleri polis ile birlikte bu saldırıyı gerçekleştirenlerin kim olduğunu öğrenmek açısından kararlıdırlar.

17 Eylül’de de San Francisco’daki Surp Grigor Lusavoriç Ermeni kilisesinin yanında bulunan Ermeni Merkezi kimliği tespit edilemeyen şahıslar tarafından gece saat 04:00 sularında ateşe verilmiş ve yakılmıştı.

Hatırlanacağı üzere Temmuz ayında Azerbaycan ve Türkiye yanlısı gruplar San Francisco’da bulunan Gruzyan-Zakaryan-Vaspurakan Milli okuluna ve yanında bulunan merkezine saldırmıştı. Onlar duvarların üzerinde hakaretler yazıp Azerbaycan bayrağının renklerini boyadılar.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/22/San-Franciso-ABD-Ermeni-okul/193006