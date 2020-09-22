PKK şimdi de Karabağ’da. Bakın arkasında kim var?

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Prof. Dr. Kürşad Zorlu

Uzun zamandır Türkiye ve Azerbaycan’ın bazı güvenlik problemlerinin bütünsel bir bakış açısıyla irdelenmesi gerektiğini savunuyorum. Yine iki ülkenin medya ve kamu diplomasisi konusunda yürüttüğü işbirliğini örgütsel bir yapıya taşımasının önemini vurguluyorum. Örneğin Sözde Ermeni Soykırımı iddiaları ile Dağlık Karabağ meselesinin giderek benzer bir karşı cephe tarafından yönlendirilmek istenmesi bunu kaçınılmaz kılıyor. Geçenlerde iki ülkenin yetkili kuruluşları arasında bu yönde görüşmelere başlanması doğru bir adımdır.

Son dönemde Azerbaycan, Doğu Akdeniz konusunda tereddütsüz Türkiye’nin yanında dururken Türkiye’de Karabağ’daki işgalin sonlanması için kararlı bir duruş sergiliyor. Ortak tatbikatlar, net mesajlar ve başkent Bakü’de evlere asılan Türk bayrakları…

İşte giderek bu yaklaşımın haklılığını ortaya koyan gelişmeler yaşanıyor.

Öyle ki Ermenistan’ın Azerbaycan’a ait Tovuz bölgesine gerçekleştirdiği saldırılarla cepheyi genişletip esas sonuç almak istediği yer Karabağ…Bildiğiniz gibi 1990’ların başından bu yana Azerbaycan topraklarının %20’sini işgal etmiş durumdalar.

Şimdi burada yeni ve bir tehlikeli oyunun peşindeler. PKK’lı teröristler özellikle İran üzerinden Karabağ bölgesine geçiş yaptırılıyor. Bakü’deki kaynaklar özellikle Süleymaniye, Diyala üzerinden İran’ın Kirmanşah bölgesine geçen teröristlerin sonrasında Karabağ’a girdiklerini belirtiyorlar. Çoğunlukla 25’er kişilik gruplar halinde girişleri sağlanıyor. PKK bu yolla hem yeni bir kamuflaj alanı elde ediyor hem de Türk SİHA’larına karşı kullanmak için füze (ve diğer silahlar) talebinde bulunuyorlar.

Konuyla ilgili Dağlık Karabağ Azerbaycan Toplumu Başkanı Milletvekili Tural Ganjali’yi aradım. Ermenistan işgalindeki Karabağ sınırına PKK’lı teröristlerin kaydırıldığını doğruladı ve yeni bir saldırı için hazırlıklı olunması gerektiğini vurguladı.

Doğrusu Ermenistan’ın Ortadoğu’daki terörist unsurları Kafkasya’ya taşıma hamlesinin Rusya’nın çıkarlarıyla örtüşeceğine emin değilim. Nitekim “gazete.ru”yazarlarından Nikolay Korsakov “Rusya’nın Suriye’ye teröristler için gittiğini ancak bu kez Paşinyan eliyle Türkiye ile karşı karşıya getirilmek istendiğini” yazıyor. Korsakov’a göre daha da çarpıcı olan ise bu oyunda Fransa’nın parmağının olma ihtimali…

Sanırım Türkiye açısından dikkatle takip edilmesi gereken bir iddia!

Görünen o ki bölgedeki kaotik gelişmeler, Türkiye’nin farklı mecralarda sürdürdüğü mücadele ve Azerbaycan’ın bir tür seferlik haline geçişi Ermenistan’ın bu tehlikeli oyundaki temel gerekçeleri…

Nihai olarak, Türkiye karşıtları ile işbirliğini artırıp bir de üzerine yeni karşıtlıklar ekleyebilme hedefini ekleyelim.

https://www.haberturk.com/yazarlar/prof-dr-kursad-zorlu/2810762-pkk-simdi-de-karabagda-bakin-arkasinda-kim-var