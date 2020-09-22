İsrail’de resmi olarak Ermenistan Büyükelçiliği açıldı

İsrail basınında yer alan bilgilere göre Tel Aviv’de resmi olarak Ermenistan Büyükelçiliğinin açılışı yapıldı.

Açılıç törenine İsrail Dışişleri Bakanlığının ‘Eurasia-2’ departmanın başkanı İtzhak Carmel Kagan da katıldı.

İsrail’de Ermenistan Büyükelçisi rmen Smbatyan kendi konuşmasında Ermenistan Büyükelçiliğinin açılış günü Yahudi halkının yılbaşı bayramına (“Roş Aşena”) denk gelmesinin sembolik olduğunu ifade etti.

Fırsattan yararlanarak Armen Smbatyan tüm İsrail vatandaşlarının ‘Roş Aşena’ bayramını tebrik etti, İsrail devletine barış ve istikrar, halkına da sağlık ve başarılar diledi.

İtzhak Carmel Kagan ise İsrail’de Ermenistan Büyükelçiliğinin açılmasını takdirle karşıladığını dile getirip iki ülke arasındaki ilişkilerinin gelişmesini önemli bir süreç olarak tanımladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/22/İsrail-Ermenistan-Büyükelçiliği/192949