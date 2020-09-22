Ermeni sporcular Balkan Atletizm Şampiyonası’nda 3 altın madalya kazandı

Ermenistan Atletizm Takımı üyeleri Romanya’nın Cluj-Napoca kentinde düzenlenen 73’üncü Balkan Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda birincilik kazandı.

Üç adım atlama sporcusu Levon Aghasyan 16m 53 cm sonucuyla üç adım atlama finalinde zafer kazandı.

Ermenistan’ı temsil eden Yervand Mkrtchyan, 1500 metre erkek koşu yarışmasında 3:47.60 dakika, 3000 metre yarışmasında ise 8:12:02 dakika sonucuyla iki altın madalya kazandı.

ABD’li Ermeni Aleks Donikyan 100 metre kros koşusunda 10.44 saniye sonucuyla bitirdi. Bu sonuç Ermenistan’ın rekoru oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/09/22/Ermeni-Balkan-atletizm/193034