EC Silahlı Kuvvetlerinin şeref kıtası Khor Virap’ta gösteri performansı sergiledi. video – Ermenistan Kamu Radyosu

Yaklaşık üç dakika süren videoda, askerler yeteneklerini Ararat’ın arka planına karşı gösteriyor.

EC Silahlı Kuvvetlerinin şeref kıtası yeteneklerini Khor Virap’ta gösterdi. Bilgi, EC Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan tarafından bildirildi.

Facebook sayfasında “Bağımsız devletimizin yüzü, EC Silahlı Kuvvetlerinin şeref kıtası, Khor Virap’ta bir kirletme gerçekleştiriyor” diye yazdı.

Bugün Ermenistan’da bayram olduğunu hatırlatalım, Ermenistan vatandaşları ülkenin bağımsızlığının 29. yıldönümünü kutluyorlar.

23 Ağustos 1990’da yeni seçilen Ermenistan Yüksek Konseyi ilk oturumunda Ermenistan Bağımsızlık Bildirgesi’ni kabul etti. Bir gün sonra, 24 Ağustos’ta Ermeni SSC Yüksek Sovyeti, Ermeni Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’ni Ermenistan Cumhuriyeti olarak yeniden adlandırmaya karar verdi.

Bir yıl sonra, 21 Eylül 1991’de bağımsızlık referandumu sonucunda seçmenlerin %99,5’i “Ermenistan Cumhuriyeti’nin SSCB dışında demokratik bağımsız bir devlet olması gerektiğine katılıyor musunuz?” Sorusuna “evet” dedi. 23 Eylül’de Yüksek Konsey, Ermenistan’ı bağımsız ve egemen bir cumhuriyet ilan etti.

Ermenistan Kamu Radyosu