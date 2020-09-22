Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: “Ermenistan aklını başına toplasın”

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ı sert bir dille uyardığı açıklamasında “Can Azerbaycan’ın haklı davasında daima yanındayız.” dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan’ın Azebaycan’a yönelik saldırısı ve bir Azeri askerin hayatını kaybetmesinin ardından Azerbaycan’a başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:

“Ermenistan’ın saldırılarında bugün şehit düşen onbaşı Elşen Memmedov’a Allah’tan rahmet, ailesi ve kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı diliyorum. Ermenistan’ı saldırganlığa son vererek aklını başına toplamaya çağırıyorum. Can Azerbaycan’ın haklı davasında daima yanındayız.” (İLKHA)

https://ilkha.com/guncel/disisleri-bakani-cavusoglu-ermenistan-aklini-basina-toplasin-138026