CHP’li Öztrak’tan Kaftancıoğlu açıklaması: Domuzla, Ermeni meselesiyle hatırlanıyor, bunu taşımaktan yorulduk artık

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun parti içinde başlattığı tartışmanın MYK’da da sert bir tepkiye yol açtığı ortaya çıktı. CHP’li Faik Öztrak, Canan Kaftancıoğlu’na tepki göstererek, “Domuzla, Ermeni meselesiyle hatırlanıyor, bunu taşımaktan yorulduk artık” ifadelerini kullandı.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun “Ben Atatürk değil Mustafa Kemal demeyi tercih ediyorum” sözünün Pazar gecesi toplanan MYK’da da ele alındığı öğrenildi.

Ankara gazetesi’nin verdiği bilgiye göre, MYK’da söz alan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, “Kaftancıoğlu’na Twitter’da tepki göstererek Atatürk fotoğrafı paylaşan milletvekilleri disipline sevk edilmelidir” dedi. Bazı MYK üyelerinin de Ağbaba’ya destek verdiği öğrenildi.

Bunun üzerine Ağbaba’ya tepki gösteren Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın teklife tepki gösterdiği ve şunları söylediği iddia edildi:

“İstanbul İl Başkanı sürekli polemiklerle gündeme geliyor. Bunu taşımaktan parti yoruldu artık. Kaftancıoğlu’na tepki gösteren vekillerimizi disipline sevk etmeyi öneren arkadaşlarımız, Anadolu’nun herhangi bir şehrine gidip İl Başkanlarımız ile esnafı ziyaret etsinler. Halk, Canan Hanımı sürekli hatırlatıyor ve domuzla, Sakine Cansız’la ve Ermeni meselesi ile ilgili konuları hatırlatıyor. Canan Hanımı eleştirenleri disipline verelim diyenler, hata yapanlar yerine, hatayı eleştiren vekilleri cezalandırmak istiyor. Buyurun yapalım o halde, vekillerin yüzde seksenini disipline verip meclisi boşalttırın. Sayın genel başkanım, bu tartışmayı bitirin. Herkes her aklına geleni söylemesin.”

https://www.yenisafak.com/gundem/chpli-oztraktan-kaftancioglu-aciklamasi-domuzla-ermeni-meselesiyle-hatirlaniyor-bunu-tasimaktan-yorulduk-artik-3568168