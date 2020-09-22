Artsakh Devlet Başkanı David Tonoyan ile görüştü – Ermenistan Kamu Radyosu

22 Eylül’de Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan, Erivan’daki Savunma Bakanlığı’nın idari kompleksinde EC Savunma Bakanı David Tonoyan ile bir araya geldi. Artsakh Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Bürosu Merkezi Enformasyon Dairesi bu konuda bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı, Savunma Ordusu ile Silahlı Kuvvetler arasındaki yüksek düzeydeki işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dış güvenlik konularının hem Artsakh Cumhuriyeti hem de Ermenistan Cumhuriyeti siyasi otoritelerinin ilgi odağı olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Harutyunyan’a göre bölgede istikrar ve barışın sağlanmasında Ermeni ordusunun oynayacağı kilit bir rol var ve bu bağlamda sürekli ve ortak çabalar nedeniyle askeri yeteneklerinin sürekli genişletilmesi gerekiyor.

David Tonoyan, Bakanlığa yaptığı ilk resmi ziyaret vesilesiyle Cumhurbaşkanı’nı selamladı ve iki Ermeni devletinin güvenlik sistemini koordineli bir çalışma ile güçlendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Ermenistan Kamu Radyosu