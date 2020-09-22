115 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı, 39 kişi iyileşti – Ermenistan Kamu Radyosu

22 Eylül sabah 11:00 itibariyle 42.676’sı iyileşen 938’i ise ölümle sonuçlanan toplam 47.667 koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı.

3765 hasta şu anda koronavirüs tedavisi görüyor. Toplam 266066 test yapıldı.

Böylece 825 test yapıldı ve bunlardan 115 yeni koronavirüs hastalığı vakası doğrulandı. 39 iyileşenimiz var.

EC Sağlık Bakanlığı, hastaların 83 yaşında kadın, 69 yaşında bir erkek olduğunu bildirdi. İkisini de eşlik eden kronik hastalıkları vardı.

Önceki gün, bir hastaya koronavirüs enfeksiyonu teşhisi kondu, ancak başka bir hastalıktan ölme vakası vardı. Bu tür davaların toplam sayısı 288’dir.

Ermenistan Kamu Radyosu