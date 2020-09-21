Ukrayna ve Rusya’da 3 soykırım anıtı saldırıya uğradı

Geçtiğimiz hafta üç farklı saldırıda, Ukrayna’da iki, Rusya’da bir Holokost anıtı sprey boya ile vandalların saldırısına uğradı.

Güney Ukrayna’da müze olarak hizmet veren Bogdanovka Nazi kampına, başında üç gamalı haç çizilerek bırakılan notta, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, eski siyasilerden Yevhen Chervonenko ve Yahudi Cemaatleri Başkanı Eduard Dolinsky tehdit edildi ve “Ukrayna toprağını satmaya devam etmeleri halinde kendilerini bir Holokost’un beklediği” yazıldı.

İkinci saldırı da Ukrayna’da Kirovgrad’da meydana geldi. 1942’de binlerce Yahudi’nin toplu olarak kurşuna dizildiği bölgede yer alan mermer Holokokst anıtına “Yahudilere Ölüm” ifadesi yazıldı. Rusya’da da polis 30 yaşında bir adamı Ukrayna sınırında bulunan Aksay kurbanları Holokost anıtını sarı boya ve haçla taciz etmekten tutukladı.

Şalom Gazetesi