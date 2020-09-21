Milli Bayramında Ermenistan.. Suriye İle Tarihi Dostluk Muhtelif Davalarla İlgili Tutum Birliği – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

ŞAM – Suriye-Ermenistan ilişkileri, iki ülke arasındaki köklü tarihin bir yansıması olarak, çeşitli insani, kültürel ve siyasi konularda iki ülke halklarının çıkarlarına hizmet edecek ve uluslararası barış ve güvenliği koruma ilkelerini koruyacak, devletlerin egemenliğine saygı gösterecek ve içişlerine karışmama ilkelerini koruyacak şekilde yakınlaşan görüşlerin bir sonucu olarak sıcak ve dostane ilişkiler olarak nitelendirildi.

21 Eylül’de Ermenistan milli bayramının 29. yıldönümünü kutlarken tarih, Suriye halkının Osmanlı işgali nedeniyle Kilikya, Trabzon ve diğer bölgelerindeki bölgelerinden göç ettirilen Ermenilerin yanında durarak Suriye halkının bir parçası haline geldi.

Bu yıl 13 Şubat’ta Halk Meclisi, yirminci yüzyılın başında Osmanlı Devleti’nin Ermenilere karşı işlediği soykırımı kınayan ve onaylayan bir kararı kabul etti.

Ermenistan, teröre karşı savaşlarında Suriye ve halkına destek verdi ve büyükelçiliği kriz yıllarında faaliyetlerine devam etti.

İşbirliğini güçlendirmek amacıyla, iki ülke, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında yaklaşık 60 anlaşma ile bağlı oldukları için ekonomik komiteler kurdular ve çalışmaları için yasal kurallar koydular.

Çeviri: S.Ş. ve P.M.

SANA