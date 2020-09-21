Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, hükümetin kurulamaması halinde ülkenin karşılaşacağı ekonomik tabloyu “cehenneme gideriz” sözleriyle özetledi.

Mahmut Geldi

Beyrut

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Beyrut Limanı’ndaki korkunç patlamanın ardından istifa eden hükümetin yerine yenisini kurma süreci hakkında başkent Beyrut’taki Baabda Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda basın toplantısı düzenledi.

Lübnan’da şu anda hükümeti kurma kriziyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran Avn, “Bunun olmaması gerekiyordu, çünkü Lübnan’ın kaybedecek bir dakikası bile yok.” dedi.

Cumhurbaşkanı Avn, ülkedeki siyasi grupların tutumlarındaki ısrardan dolayı hükümetin kurulmasında yakın zamanda ufukta bir çözüm yolu görünmediğini dile getirerek, hükümeti kurmakla görevlendirilen Mustafa Edib’in Saray’a 4 kez çıktığını ancak hiçbirinde kabinesini sunamadığını belirtti.

Edib’in siyasi grupların liderlerinin görüşleriyle kabinesini kurmak istemediği söyleyen Avn, “Edib, bakanlıkların dini mezhebe ait olması yerine her dönemde farklı mezhepler arasında değişecek şekilde bir öneriyle geliyor ve ulusal bir mutabakat olmadığı sürece hükümeti kurmaya yanaşmıyor.” diye konuştu.

Anayasa’nın hiçbir bakanlığın herhangi bir mezhebe verilmesine değinmediğini ifade eden Avn, bakanlıkları herhangi bir mezhep için tahsis etmek yerine dini veya mezhebine bakmaksızın başarılarıyla öne çıkacak isimlerin atanması önerisinde bulundu.

Siyasi grupların birbirlerine karşı dışarıdan güç almaması gerektiğinin altını çizen Avn, Mustafa Edib’in hükümeti kurma görevini bırakıp bırakmayacağı sorusu üzerine ise “Hükümet kurulmazsa cehenneme gideriz.” diyerek, Lübnan’daki ekonomik çöküşün önüne geçilemeyeceğine dikkati çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Lübnan’da kurulacak hükümet için verdiği sürenin sona ermesine de değinen Avn, durumu Macron’la istişare ettiklerini, ancak hükümeti kuracak olan Fransa Cumhurbaşkanı değil kendileri olduğunu kaydetti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Beyrut Limanı’nda geçen ay medana gelen şiddetli patlamayla ilgili soruşturmanın ise zamana ihtiyacı olduğunu söyledi.

Lübnan’da yeni hükümet, Şii siyasi grupların Maliye Bakanlığına kendilerinden bir ismin atanması yönündeki ısrarı nedeniyle kurulamıyor.

Mustafa Edib’ten teknokratlar hükümeti çağrısı

Bu arada hükümeti kurmakla görevli Mustafa Edib, yaptığı yazılı açıklamada, siyasi güçlere ülkeyi ekonomik krizden kurtaracak ve halkın güvenini alacak teknokratlardan oluşan kabineyi oluşturma kolaylığını sağlama çağrısında bulundu.

Ülkenin içinden geçtiği ekonomik ve sosyal krizler nedeniyle kaybedecek zamanı olmadığını hatırlatan Edib, teknokratlar hükümetini kurmak için Cumhurbaşkanı Avn ile çabalarını sürdüreceğini vurguladı.

Halk teknokratlardan oluşan küçültülmüş kabine istiyor

Kamu borcunun 90 milyar doları aştığı Lübnan, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük ekonomik krizlerden birini yaşıyor.

İşsizliğin yüzde 35 ve yoksulluğun yüzde 50’nin üzerinde olduğu Lübnan, geçen ay Beyrut Limanı’nda meydana gelen büyük patlamayla daha da zor bir duruma düştü.

Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki mevcut ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır yönetimi paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

Müslüman ve Hristiyan siyasi grupların desteğiyle 31 Ağustos’ta hükümeti kurma görevini alan Mustafa Edib, halkın beklentileri doğrultusunda teknokratlar hükümeti kuracağını vadetmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise 2 hafta önce Beyrut’a yaptığı ziyaret sırasında Edib hükümetinin 15 gün içinde kurularak reformları hayata geçirmesi halinde ekim ayında Lübnan’a destek için uluslararası konferansa ev sahipliği yapacaklarını ifade etmişti.

Beyrut ziyaretini Lübnanlı siyasilere vaat ve yaptırım tehditleriyle sonlandıran Macron’un Edib hükümeti için dile getirdiği süre 15 Eylül’de dolmuştu.

https://www.aa.com.tr/tr/dunya/lubnan-cumhurbaskani-avn-hukumet-kurulmazsa-cehenneme-gideriz/1980563