Karakterler oyuncuları Kenan Pars ve Ahmet Mekin!

İki sinema oyuncusu: Kenan Pars ve Ahmet Mekin! Kenan Pars, oynadığı 500’ün üzerindeki filmde hep kötü adam karakterini canlandırdı. Ahmet Mekin de oynadığı 200’ün üzerindeki filmde iyi adam karakterini..

2000’lerin başında, Kanal 7’de yayınlanan Yaşamak Dediğin programında ‘Sinemamızın iyi adamı Ahmet Mekin ile kötü adamı Kenan Pars’ı konuşturayım.’ dedim.

Kenan Pars, hazırlayıp sunduğum Yaşamak Dediğin’de Yeşilçam günlerini, Ayhan Işık başta olmak üzere sinemamızın yıldızlarını, kötü adamı oynamanın zorluklarını anlattı (3 Ağustos 2003 ).

Çekimler sırasında Kenan Pars, Ahmet Mekin’i aradı, projeyi anlattı. Ne var ki birkaç kez telefonla görüşsek de Ahmet Mekin’le bir program çekimi yapmak nasip olmadı..

Gerçek adı Krkor Cezveciyan olan Kenan Pars, Ermeni asıllı bir ailede, Milli Mücadele yıllarında, 10 Ağustos 1920’de, İstanbul’da dünyaya gelmişti. Cumhuriet kurulduğunda 3 yaşındaydı. Yakın tarihin canlı tanıklarındandı. Atatürk, İnönü ve Bayar (1923-50) dönemlerinde İstanbul’da geçti çocukluk ve gençlik çağları.

Türk sinemasının emekleme, çocukluk, gençlik ve yetişkinlik dönemlerini içerden gördü. DP döneminde, 1953 yılında, 33 yaşında, yönetmenliğini Lütf Ö. Akad’ın üstlendiği “Öldüren Şehir” adlı sinema filmiyle sinema sektörüne adımın atmış, giriş o giriş. Ahmet Mekin de onun yüreklendirmesiyle girmiş sinemaya.

Her dönemde kapısını vurup çıktığı sinemaya her yeni dönemde geri dönen Kenan Pars, “Kumarbaz vardır, hiç kazanmaz ama hep oynar. Benim ki de o hesap. Hep büyük değişiklikler olmuştur diye kaç kez döndüm sinemaya, ama her şey bıraktığım gibi duruyordu.” demişti.

Kötü adam karakteri oynama konusunda da “Bana hep kötü adam teklifleri geldi. Bu büyük bir dezavantajdı. Sinemada ne şöhret sağlayan iyi bir rol geldi bana, ne de para kazanabildim. Oysa jönler kötü adam olmasa, nasıl sivrilip sevilir.” dedi. Sinemaya kırgındı sanki..

Sinemamızın güçlü karakter oyuncularından Ahmet Mekin, Karslı bir ailenin çocuğu olarak 1932 yılında İstanbul’da doğdu. Bu yüzden o ‘sinemadaki doğulu’dur, dolayısıyla rol aldığı filmlerde Anadolu irfanından renkler vardır.

Ahmet Mekin, 1950’li yılların ikinci yarısında, 18 yaşındayken gidip geldiği Bakırköy Halkevi’nde amatör olarak bazı tiyatro oyunlarında rol alır. Halkevi’nden tanıdığı Kenan Pars, onu yönetmen Selahattin Burçkin ile tanıştırır ve 1957 yılında çekilen “Mahşere Kadar” adlı filmde rol almasını sağlar; bu ilk rol, sinema macerasının başlangıcı olacaktır. Henüz 25 yaşındadır; düzgün fiziği ve yeteneği nedeniyle daha ilk filminde Belgin Doruk ile aynı perdede gözükme fırsatı yakalamıştır.

45 yaşına kadar jön rollerinde oynamaya devam eden Ahmet Mekin, 1977 yılından itibaren karakter rollerine yöneldi. Atıf Yılmaz’ın Cengiz Aytmatov’un romanından uyarlayarak çektiği “Selvi Boylum Al Yazmalım” filmindeki performansıyla Ahmet Mekin, güçlü bir karakter oyuncusu olduğunu ortaya koydu.

1977’de Adana’da çekilen “Selvi Boylum Al Yazmalım” filminin başrollerinde Kadir İnanır ile Türkan Şoray oynamaktadır. Cahit Berkay da müzikleriyle katkıda bulunmaktadır. Ahmet Mekin ise Cemşit karakteri ile yardımcı oyuncudur. Duygu dolu bakışların, yüzdeki masum ifadenin seyircide uyandırdığı ilk izlenim de zaten “iyilik”tir. Film, “emek mi önemli sevgi mi?” temasını işlemiş ve Türk sinemasında bir başyapıt olmuştur.

Ahmet Mekin asıl kendini bir yıl sonra Necip Fazıl’ın tiyatro eserinden televizyona aktarılan “Bir Adam Yaratmak” filminde gösterecektir. Bu dizide kendisini deliliğe dek götürecek iç sorgulamaları bulunan bir yazarı oynayacak ve dikkatleri üzerine çekecek bir performans sergileyecektir.

Başarılı bir filmde her şey yerine oturur. Bir Adam Yaratmak, Necip Fazıl Kısakürek’in kalemi, Ahmet Mekin’in oyunculuğu ve Yücel Çakmaklı’nın yönetmenliği bir araya geldiğinden başarılı bir dizi film olmuştur.

Ahmet Mekin, 2018’de 25. Adana Uluslararası Film Festivali’nde Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne layık görüldü. Bir internet sitesine[1] verdiği röportajda “Kariyerinizdeki sizin için en özel proje hangisi?” sorusunu cevaplarken, Ahmet Mekin, “200’den fazla filmde oynadım ama Kavanozdaki Adam’ın yeri başkadır.” diye cevaplamış. Yönetmenliğini Mesut Uçakan’ın yaptığı, 1987 yılında TRT 1’de yayımlanan Kavanozdaki Adam dizisindeki Ahmet Mekin’in performansı gerçekten başarılıydı..

Kavanozdaki Adam, Faik Baysal’ın aynı adlı tiyatro eserinden esinlenerek hazırlanan, ünlü bir yazarın geçirdiği beyin nakli sonrası, beyni ve vücudu arasında oluşmaya başlayan tuhaf olayları anlatan psikolojik gerilim.

Ahmet Mekin, inandırıcı gelmediğinden başta oynamak istememiş: “Doktor arkadaşlarıma ‘Böyle bir şey olabilir mi?’ diye sordum. Onlar da bilim-kurgu sonuçta, neden olmasın, Amerikalılar insanları havalarda uçuruyor, dedi. Sonra ikna oldum. Proje gerçekten de çok ilgi çekti. Hâlâ gençler bana soruyor.” demiş söz konusu röportajında.

Ahmet Mekin’in oyunculuğu bakımından sinema filmi olarak Selvi Boylum Al Yazmalım, televizyon dizi filmi olarak da Bir Adam Yaratmak ve Kavanozdaki Adam sinema seyircisinde derin iz bırakan üç başarılı performanstır bana göre. TRT dizisi Kuruluş-Osmancık’ta Ahmet Mekin’in Köse Mihal performansı da hatırlanmalı burada..

