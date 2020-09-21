Darp ettiği çocukları devlet korumasına alındı: Hristiyan olmalarından korkuyorum

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Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi nedeniyle devlet tarafından aileden alındı. Darp şüphelisi anne “Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum” dedi.

Almanya’nın Hamburg kentinde yaşayan Uzun ailesinin 3 ve 5 yaşındaki iki çocuğu darp şüphesi ile gençlik dairesi tarafından aileden alındı. Aile ise çocukların haksız bir şekilde ellerinden alındığını öne sürerek çocukları geri istiyor.

Konuyla ilgili DHA’ya konuşan anne Nilgün Uzun, çocuklarını 10 Ağustos günü kreşe bırakmasının ardından çocuklarının Gençlik Dairesi tarafından kendinden habersizce kreşten alındığını ifade etti. Uzun, Gençlik Dairesi yetkililerinin gerekçe olarak ‘darp’ ve ‘sağlık sorunları’ gösterildiğini dile getirdi. Uzun, Alman yetkililerinin yaptığının asla kabul edilemez olduğunu ileri sürerek, “Çocuklarımın Hristiyan yapılmasından korkuyorum” dedi.

Uzun açıklamalarını şu sözlerle sürdürdü: “Bana telefon açıyorlar. ‘Çocuklarınızı darp ve sağlık sorunlarından dolayı aldık’ dediler. Kendi aralarında mahkeme etmişler. Ben çocuklarımı darp ediyormuşum. Bundan dolayı elimden almışlar. Bir insan çocuğunu nasıl darp eder?” Çocuklarının başka bir aileye verilip Hristiyan yapılmasından korkuyorum. Yardım istiyorum, lütfen bana yardım edin. Ben çocuklarımı geri istiyorum.”

https://www.birgun.net/haber/darp-ettigi-cocuklari-devlet-korumasina-alindi-hristiyan-olmalarindan-korkuyorum-316366