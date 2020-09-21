ADİP Rav Mendy Chitrik’i Ağırlıyor

“Diyarbakır’da, şehrin son Yahudisi, yaşlı bir kadın, birkaç kilometre ötedeki Çermik köyünde eski bir sinagogun bilinmeyen kalıntılarını bize gösterdi.”

Türkiye Aşkenaz Toplumu Hahamı Rav Mendy Chitrik, Anadolu’da Yahudi izleri gezisi izlenimlerini paylaşıyor. Anadolu Din ve İnançları Platformu’nun ev sahipliği yapacağı etkinlik Zoom üzerinden gerçekleşecek. ADİP etkinliğin ismini Anadolu’da İnançların İzleri – 1 olarak belirleyerek, daha sonra da Anadolu’daki farklı inançlarla ilgili etkinlikler yapacağı konusunda ipucu veriyor.

Rav Mendy Chitrik geçtiğimiz ay gerçekleştirdiği geziden bazı detayları Şalom’dan Elda Sasun’a aktarmış, Facebook ve Twitter’da çokça paylaşım yaparak takipçilerinin oldukça ilgisini çekmişti.

Etkinlik Bilgileri:

23 Eylül 2020, Çarşamba

Saat: 20.30

ZOOM Meeting ID: 860 9225 2139

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https://www.avlaremoz.com/2020/09/21/adip-rav-mendy-chitriki-agirliyor/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=adip-rav-mendy-chitriki-agirliyor&utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=adip-rav-mendy-chitriki-agirliyor